Завтра в центре Керчи будут проблемы с водой

Керченский водоканал сообщает, что 26 декабря с 8:00 до 16:00 будут проводиться аварийно-ремонтные работы на водоводе Д-700 мм в районе улицы Свердлова, 26.
Вода будет подаваться с пониженным давлением.
Населению и предприятиям центральной части города (от МДО до Генмола) необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.
Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.
Администрация водоканала
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: