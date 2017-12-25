Завтра в центре Керчи будут проблемы с водой

Керченский водоканал сообщает, что 26 декабря с 8:00 до 16:00 будут проводиться аварийно-ремонтные работы на водоводе Д-700 мм в районе улицы Свердлова, 26.

Вода будет подаваться с пониженным давлением.

Населению и предприятиям центральной части города (от МДО до Генмола) необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

Администрация водоканала

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