Заявка ФК «Океан»: кто будет защищать честь Керчи в футбольном чемпионате Крыма?

В ближайшую субботу в Крыму стартует III-ий Чемпионат Премьер лиги по футболу, который проводит Крымский футбольный союз (со специальным статусом). Третий раз в самом престижном соревновании Крыма примет участие и керченский «Океан».

Практически все команды полуострова во время межсезонья обновили свои составы наполовину. Так, симферопольская «ТСК-Таврия» приняла в свои ряды 9 новичков, ФК «Рубин-Ялта» пополнился одиннадцатью футболистами, в феодосийской «Кафе» осталось всего 2 (!!!) игрока прошлого сезона.

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В керченском «Океане» также состоялась ротация состава. Из прошлого состава в команде осталось 9 человек, всего в заявке клуба на данный момент — 20 спортсменов. Вот их имена:

вратари

Леонид Дудинов (УОР, Краснолесье)

Анатолий Пилипенко

Максим Шумайлов

защитники

Антон Алаев («Торпедо», Владимир)

Михаил Денисов («Мир», Горностаевка, Украина)

Иван Устинов («Динамо», Киров)

Александр Челядник (ФК «Севастополь»)

Павел Грищенко

Владимир Ларионов

полузащитники

Андрей Бойко (ФК «Оренбург»)

Глеб Лукин (ФК «Севастополь-2»)

Роман Разживин («Краснодар»)

Руслан Маргиев («Алания», Владикавказ)

Борис Гогичаишвили

Игорь Зубко

Михаил Светозаров

Артем Щербак

нападающие

Кантемир Бацев («Динамо», Ставрополь)

Антон Винников («Машук-КМВ», Пятигорск)

Алексей Мишин

Уже 19 августа в 18:00 на поле стадиона имени 50-летия Октября керченский «Океан» примет ФК «Крымтеплица» из Молодежного. Приглашаем всех керчан и гостей города на праздничное открытие Чемпионата, которое начнется в 17:45

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