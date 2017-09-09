Здание гимназии им. Короленко переоборудуют в музей Великой Отечественной войны

В Керчи появится музей Великой Отечественной войны. Он расположится в здании бывшей школы-гимназии №2 им.В.Г.Короленко. Об этом идёт речь в сюжете керченского телевидения.
С целью сохранения исторических и культурных ценностей Керчи руководством города было принято решение создать в здании бывшей гимназии музей Великой Отечественной войны.
«Решением Президента выделены очень серьезные деньги на реставрацию большой и малой (Константиновской) Митридатских лестниц. Но руководство города и наш музей-заповедник решили, что нужно подумать о том, чтобы сохранить исторический центр города, потому что это великолепие еще вряд ли где-то можно найти», — рассказывает директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.
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По её словам, в 40-х года 19 века, Керчь переживала свой расцвет и была лучшим городом Таврической губернии и достопримечательности тех времен необходимо сохранить.
«Это Митридатские лестницы, здание картинной галереи и здание гимназии. Этот тот свет, который хотелось бы сохранить». – рассказывает Татьяна Викторовна.
Следовательно, было принято решение сделать из горы Митридат и всего, что находится в округе, охранную зону.
Таким образом, после капитального ремонта бывшей гимназии, в здании появится музей Великой Отечественной войны, которого в городе, как ни странно, никогда не было.
Для школьников, в свою очередь, будет построенная новая школа, которая должна принять еще более количество учеников.
Для реализации этого проекта необходимо внести корректировки в существующие проекты и обосновать, что школа должна войти в этот ареал достопримечательностей Керчи.
Проект реконструкции гимназии и переоборудования ее под музей будет выполняться по отдельному техническому заданию.
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