Здание нового аэропорта в Симферополе обрело единый контур

Здание нового терминала аэропорта Симферополь обрело единый контур – строители завершили возведение и соединили все конструкции. Об этом рассказал заместитель директора генерального подрядчика строительной компании Антон ЧИЧИКАНОВ.

Специалист отметил, что тепловой контур здания выполнен полностью и все конструкции – окончены. На данный момент заканчиваются работы по декоративной облицовке (завершить все фасадные работы планируется в течение месяца). Продолжается благоустройство привокзальной площади.

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Как сообщает пресс-служба аэропорта, внутри терминала отделочные работы выполнены более чем на 80%, практически завершена установка внутренних инженерных систем.

Напомним, новый комплекс аэропорта Симферополь начали строить весной 2016 года, ключевых этапов стройки – 14, на сегодня 12 из них завершены. Планируется, что первых пассажиров аэропорт сможет принять уже этой весной.

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