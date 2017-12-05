Ж/д подходы к Крымскому мосту в процессе

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту в Керчи набирает обороты. Строители уже пробурили около 50 метров ж/д тоннеля, а также формируется будущие путепроводы.

Заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид РЫЖЕНЬКИН рассказал о текущем ходе работ: «В тоннеле работы ведутся с южного и северного порталов. Уже сформирован забой, порядка 30 метров с южного и около 20 метров с северного портала пройдено» – пишет Крыминформ. Рядом с тоннелем начали прокладывать аварийный выход из тоннеля (он будет располагаться параллельно тоннелю). При его строительстве учитываются сложность грунта полуострова и его сейсмоопасность.

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Работы также идут на железнодорожных подходах к мосту в Крым. На двух ж/д путепроводах сформированы стойки опор и ригели. В конце года сюда привезут первые металлоконструкции, которые изготавливает керченский судостроительный завод «Залив».

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Будущую железную дорогу также подготавливают: снимают растительный грунт, и формируют дорожное полотно.

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