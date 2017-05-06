Жажда наживы: добыча песка уничтожает древний город Артезиан

Несмотря на запреты и негативное общественное мнение, в Артезиане продолжают активно добывать песок. Работы вошли в активную стадию: на месте уже работают несколько экскаваторов и бульдозер.

Научное сообщество Крыма, историки и археологи уже около года бьют тревогу относительно вопроса запрета добычи песка в границах артезианского урочища. Ведь это разграбление заповедных земель не только является варварским по отношению к историческому наследию, но и может привести к настоящей экологической катастрофе.

Однако, несмотря на все возмущения ученых и жителей Восточного Крыма, в урочище Артезиан (под Керчью) начались активные работы по разработке песчаных карьеров. На месте уже активно работает необходимая для данного процесса техника.

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Важно отметить, что данная территория является заповедной зоной и местом с большим количеством уникальных исторических, археологических и природных объектов.

«Сегодня ночью и днем началось тотальное вскрытие под карьеры. Именно там, где мы проводили разведки и нашли археологические памятники. Это только начало. Впереди 350 га заповедного крымского плодородного слоя и культурного слоя археологических памятников. ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ НЕ БЫЛО! Техника работает и не останавливается, никто ее не арестовывает», — отмечают сотрудники Артезианской археологической экспедиции (ААЭ).

Более того, на объект планируют устроить дорогу из бетонных плит и набирать разнорабочих.

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«Груженые под 40 тонн бетонными плитами самосвалы (они завозили плиты под рабочую площадку для карьеров и дороги для техники) провалились в мягкий грунт по оси, скорее всего, в пустоты гробниц, перекрытия которых были снесены; и на 16 метров пропахали две колеи, глубиной 0,70-0,90 м», — рассказывают в экспедиции.

Сотрудникам ААЭ приходится в экстренном порядке искать и отмечать на местности памятники археологии, чтобы ставить их на учёт и хоть как-то способствовать тому, чтобы незаконная добыча песка прекратилась.

Важно напомнить, что Генеральный директор ГБУ «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Татьяна УМРИХИНА в ходе пресс-конференции заявляла о результатах независимой экспертизы, которая показала, что артезианский песок совершенно не годится ни для трассы «Таврида», ни для других каких-либо еще строительных работ, поскольку содержит большое количество глинистых примесей.

Генеральный директор музея-заповедника также сообщала, что дальнейшая добыча песка приведёт к уничтожению культурного слоя.

Однако, судя по всему, некоторые организации мало волнует историческое наследие и качество добываемого песка. Ведь, когда на кону стоят серьезные деньги, на многое можно закрывать глаза, не так ли?

Продолжение следует…

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