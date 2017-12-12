Железная дорога Керчь-Симферополь: экономим деньги или время?

Проект новой железной дороги от Крымского моста в Симферополь последние несколько недель обсуждается на разных уровнях. Одни считают его слишком затратным, другие несмотря на большие финансовые вложения, всё же нужным и логичным. Журналисты КерчьИНФО собрали мнения экспертов по этому поводу.

По мнению главы Корпорации развития Крыма Олега МОРОЗОВА новая железная дорога позволит туристам сэкономить время в пути до курортов полуострова: «На действующей железной дороге необходимо переходить в Джанкое с тепловой на электрическую тягу и наоборот. Поэтому новое полотно обеспечит более быструю доставку, в том числе, туристов к местам отдыха». По его словам, электрофикация дороги также позволит разгрузить дорожно-транспортные сети.

Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий ЦУРКИН, считает, что проект строительства не оправдывает свои затраты: «Идея, конечно, имеет место быть, но экономия пути в 1,5-2 часа, чем через Джанкой, и затраты в рамках 35 миллиардов рублей несопоставимы. Кроме того, проект потребует строительства дополнительной дорожной инфраструктуры, в том числе железнодорожных станций и вокзалов для пассажиров. Все это существенно утяжелит денежно проект».

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С Анатолией ЦУРКИНЫМ солидарен и депутат Госсовета Крыма Петр ЗАПОРОЖЕЦ: «Это для Крыма убийственно и неправильно – похоронить такие деньги. Говорят, что мало людей отдыхает в Феодосии и Алуште. Но как же быть с народно-хозяйственным комплексом в Ленинском, Кировском, Советском и Нижнегорском районах? А промышленный комплекс в Красноперекопске и Армянске? Там не нужна железная дорога? Ее не надо улучшать и электрифицировать? Необходимо развивать уже существующую дорогу, ведь разница не такая и большая по затратам времени на путь. Никто не хочет думать о народно-хозяйственном комплексе, все хотят вложить средства в курортников».

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Министр транспорта Игорь ЗАХАРОВ «за» строительство ж/д путей из Керчи в Симферополь: «Сейчас над проектом работает Минэкономразвития Республики Крым и Министерство транспорта Российской Федерации ищет источники финансирования, в том числе, идет поиск инвесторов. Проект достаточно затратный для бюджета, поэтому и рассматривается вопрос привлечения инвестиций из внебюджетных источников».

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Глава Крыма Сергей АКСЁНОВ новый железнодорожный путь поддерживает: «Я думаю, что она (железная дорога) будет, только цифры на бумагу пока не положены. Я за проект».

Напомним, проектом концепции комплексного развития железных дорог Крыма предусмотрено строительство новой прямой железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой «Таврида». По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь – Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей.

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