Железная дорога между Керченским мостом и Симферополем должна быть скоростной

Как ранее сообщал сайт КерчьИНФО, Минэкономразвития РК разрабатывает проект строительства новой прямой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю. С комментарием по этому поводу выступил министр ведомства Андрей МЕЛЬНИКОВ.

Проект концепции комплексного развития железных дорог Крыма был рассмотрен Межведомственной рабочей группой. Данное предложение разработано проектной группой консорциума в составе «Инжпроектизыскания», «Гипрогор», «МСУ Маяк», «ЖСК», ВЭО России с участием специалистов «Гипротранспуть», «Трансинжпроект», «Кавгипротранс», «Сибгипротранс», «Трансинжпроект» и «Ростовгипрошахт»

Потенциально такая железная дорога может стать самым коротким маршрутом между Керчью и Симферополем.

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По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей.

«Крымский мост не может упираться в старую железную дорогу на тепловозной тяге. Для эффективного транспортного коридора крайне желательно современное железнодорожное сообщение. Вариантов несколько, и один из них — строительство скоростного однопутного участка от Керчи до Симферополя. Потенциально он может быть построен за счет выпуска инфраструктурных облигаций», — рассказал журналистам РИА Новости Крым министр Минэкономразвития РК Андрей МЕЛЬНИКОВ.

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