Железнодорожная арка Керченского моста доставлена на фарватер

Плавучие опоры доставили ночью железнодорожный арочный пролет Крымского моста в Керченский пролив – к фарватерным опорам – и завели в створ моста для подъема на проектную высоту. Многочасовая поэтапная операция по монтажу арки продолжится в течение следующих суток.

Плавсистема накануне поздно вечером отошла от керченской технологической площадки и достигла Керчь-Еникальского канала, пройдя расстояние почти в 4 км за 1,5 часа. После переформирования буксирного ордера плавучие опоры с аркой направились к створу моста. Оставшиеся 300 метров перед заведением в створ плавсистема была «подтянута» к фарватерным опорам с помощью свайных якорей, якорных тросов и другого специализированного оборудования. Сейчас плавсистема зафиксирована якорными тросами.

Строители готовятся к очередному важному этапу операции: подъему на проектную высоту в 35 метров.

На данный момент ведется закрепление подъемных тросов к подхватным балкам арочного пролета — такие балки установлены под нижней частью арки – по краям – специально для ее подъема на проектную высоту. После этого на домкраты будет поэтапно передаваться нагрузка: сначала в 5 % от веса пролетного строения, затем в 50 %, далее – в 100 %. Арка поднимется от плавучих опор на 1 метр.

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Строители пошагово проверят надежность конструкций агрегатов и строповочных элементов. В течение часа арка будет выдерживаться на весу и только после этого начнется дальнейший подъем арочного пролета. Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета – 5 метров в час.

На фарватерных опорах заранее подготовлено и освидетельствовано все грузоподъемное оборудование: фермоподъемники (агрегаты для подъема арки), рабочие площадки, оборудование и приспособления (тросовые домкраты, насосные станции и так далее).

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В операции по подъему и монтажу арки задействовано до 30 человек в одну смену (инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, специалисты контроля качества).

Текст и фото: Инфоцентр «Крымский мост»

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