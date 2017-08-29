Железнодорожная арка Керченского моста: остались последние метры

Железнодорожная арка Керченского моста уже практически на месте. Фарватерные опоры принимают на себя конструкцию весом в 6 тыс. тонн.

Морской этап операции по транспортировке железнодорожной арки Керченского моста подходит к концу. Запланированная 72-часовая операция заканчивается раньше времени.

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Конечно же, еще предстоит ряд работ по монтажу и закреплению арки, однако главная задача почти выполнена – и конструкция практически помещена на фарватерные опоры.

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Осталось несколько метров подъема. На данный момент на строительной площадке происходит «документальная» работа, связанная с фиксацией подъема арки и засвидетельствованием правильности проведенных работ.

Далее строителей моста ждет еще целый месяц работ по монтажу арки.

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