Железнодорожная арка Керченского моста сдвинулась на два метра

Мостостроители произвели техническую выкатку железнодорожной арки Керченского моста на расстояние нескольких метров. Таким образом, была проверена готовность всех систем и механизмов для последующей «погрузки» арок Керченского моста на специальные понтоны для последующей их транспортировки на фарватер Керчь-Еникальского канала. Следует отметить, что для удачной транспортировки арок важны хорошие погодные условия.

Накануне в Керчь прибыла одна из двух плавучих опор, которая состоит из двух понтонов, предназначенных для транспортировки арок Керченского моста.

Понтон – это плавучее средство, способное поддерживать на поверхности воды объекты с большой массой. Также понтон может служить в качестве временного сооружения для переправы.

В процессе строительства Керченского моста, который объединит Крымский полуостров с материковой частью Российской Федерации, понтоны будут использоваться для транспортировки арок. Плавучие средства, которые поучаствуют в «Стройке века», были сконструированы в городе-герое Севастополе на местном морском заводе.

Транспортировка арок будет осуществляться на прочной конструкции катамаранного типа, составленной из четырех понтонов, соединенных балками. Использование понтонных плавучих опор позволит строителям доставить арочные конструкции к месту строительных работ по воде. В процессе возведения самого длинного в России моста понтоны станут незаменимыми помощниками, которые позволят перевезти объекты весом более 4 и 6 тысяч тонн.

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В ходе транспортировки арок, что займет не более трех суток, судоходное движение в проливе будет приостановлено, а сама процедура пройдет в несколько этапов:

Сначала готовая железнодорожная арка будет поднята со стапеля с помощью мощных домкратов. Затем ее установят на специализированный перекаточный механизм. После проделанных манипуляций арка будет спущена к морю по пирсам, в конце которых будут организованы опоры, где и расположится многотонная конструкция. Далее в работу вступит плавучий кран, который позволит отстыковать концевые элементы арочного пролета. Сами концевые элементы будут транспортированы к месту стройки отдельно и смонтированы уже после подъема арки на проектную высоту. Таким образом, конструкция будет готова к погрузке на понтоны. Следующий шаг – работа непосредственно с понтонами. Отсеки четырех понтонов будут постепенно наполняться водой, которая будет выполнять функцию балласта. Понтоны, наполненные водой, будут заведены под арочный пролет, где балластные воды будут постепенно сброшены. Понтоны поднимутся над поверхностью воды и плавучая система примет арку на себя. Теперь погруженной на понтоны арке предстоит пятикилометровый путь по водной поверхности. Эту процедуру обеспечит тянущий буксир, буксиры-толкачи, вспомогательные и маневровые буксиры, а также рабочие катера для связи и координации.

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Сегодня в Керчь прибыла первая плавучая опора, необходимая для транспортировки арок. Она находится на территории судостроительного завода «Залив». На данный момент в Керчь планируется транспортировка второй опоры.

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