Железнодорожная арка Керченского моста сдвинулась на два метра

Мостостроители произвели техническую выкатку железнодорожной арки Керченского моста на расстояние нескольких метров. Таким образом, была проверена готовность всех систем и механизмов для последующей «погрузки» арок Керченского моста на специальные понтоны для последующей их транспортировки на фарватер Керчь-Еникальского канала. Следует отметить, что для удачной транспортировки арок важны хорошие погодные условия.
Накануне в Керчь прибыла одна из двух плавучих опор, которая состоит из двух понтонов, предназначенных для транспортировки арок Керченского моста.
Понтон – это плавучее средство, способное поддерживать на поверхности воды объекты с большой массой. Также понтон может служить в качестве временного сооружения для переправы.
В процессе строительства Керченского моста, который объединит Крымский полуостров с материковой частью Российской Федерации, понтоны будут использоваться для транспортировки арок. Плавучие средства, которые поучаствуют в «Стройке века», были сконструированы в городе-герое Севастополе на местном морском заводе.
Транспортировка арок будет осуществляться на прочной конструкции катамаранного типа, составленной из четырех понтонов, соединенных балками. Использование понтонных плавучих опор позволит строителям доставить арочные конструкции к месту строительных работ по воде. В процессе возведения самого длинного в России моста понтоны станут незаменимыми помощниками, которые позволят перевезти объекты весом более 4 и 6 тысяч тонн.
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В ходе транспортировки арок, что займет не более трех суток, судоходное движение в проливе будет приостановлено, а сама процедура пройдет в несколько этапов:
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Сегодня в Керчь прибыла первая плавучая опора, необходимая для транспортировки арок. Она находится на территории судостроительного завода «Залив». На данный момент в Керчь планируется транспортировка второй опоры.
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