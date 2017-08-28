Железнодорожная арка на фарватере Керченского пролива: актуальное видео

Около 3 часов утра 28 августа железнодорожная арка была транспортирована к фарватерным опорам транспортного перехода через Керченский пролив. Вскоре конструкцию будут поднимать и устанавливать на эти опоры.

«Над этим работала команда людей больше 70 человек с октября месяца прошлого года над подготовкой этой морской операции, поэтому все что было сделано этой ночью — это в принципе, напряженный труд целого коллектива за более чем полугодовой период времени»,- рассказывает руководитель морской операции по транспортировке арки Крымского моста Виктор Слоболинский.

Напомним, операцию начали в 22 часа вчера, а в 2:38 ночью уже были между опорами.

«Сама по себе морская операция началась с заводки плавающих опор под пролетное строение, которое уже стояло подготовленное на выкаточных пирсах. Наша задача была точно подвести пролетные строения к плавающей опоре, поднять пролетное строение, снять его с выкаточных пирсов, установить на морские раскрепления, вывезти его и транспортируя по технологическому каналу КЕК, подвести его к створу моста и завести его между опорами моста — подготовить под подъем, что собственно мы и сделали», — отмечает Виктор Слоболинский.

В данный период арка проходит процедуру позиционирования.

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Отметим, что в операции по подъему и монтажу арки будет задействовано до 30 человек в одну смену (инженеры, стропальщики, сварщики, геодезисты, специалисты контроля качества).

Процесс по подъему арки продлится до 7 часов, поскольку средняя скорость подъема арочного пролета – 5 метров в час. Проектная высота — 35 метров.

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