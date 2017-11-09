Железнодорожные подходы к Керченскому мосту: сроки, сметы и контракты

Первая проектная документация о создании железнодорожных подходов к Керченскому мосту появилась в 2014 году. За три года существования проектов и смет, в них внесли множество изменений, в которых неспециалисту разобраться не так-то просто. Сотрудники ФКУ «Ространсмодернизация» прислали в редакцию КерчьИНФО справку по проекту ж/д подходов со стороны Тамани.

Начало разработки проектов ж/д подходов к Крымскому мосту

Распоряжением Правительства РФ от 06 ноября 2014 – единственным исполнителем работ по строительству подходов со стороны Таманского полуострова в рамках инвестиционного проекта «Создание сухогрузного района морского порта Тамань» в части разработки рабочей документации и строительства объектов ж/д инфраструктуры определили ОАО «РЖД» (заказчиком выступал ФКУ «Ространсмодернизация»)

Между компания были заключены три контракта:

№ РТМ-121/14 от 15.12.2014 на выполнение работ на железнодорожном участке от 0 км до 26 км;

№ РТМ-72/15 от 11.08.2015 на выполнение работ на ст. Вышестиблиевская, железнодорожном участке 26 км – грузовой двор, технологической дороге от ст. Вышестиблиевская до пересечения с автомобильной дорогой Тамань-Волна, на грузовом дворе;

№ РТМ-243/16 от 19.12.2017 на выполнение работ на участке железнодорожного подхода, на котором размещается будущая станция Тамань – Пассажирская.

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Ж/д подходы к Керченскому мосту: что уже сделано?

По каждому из контрактов выполнены определённые работы.

Так, по первому договору:

– отсыпано земляного полотна 2,2 млн. м3 из общего объема по участку 2,3 млн. м3;

– на участке построены все водопропускные трубы – 42 шт.;

– построены и сданы под укладку пути металлический мост на ПК169+50, два железнодорожных путепровода на ПК203+47 и на ПК 237+76;

– готовность автодорожного путепровода на ПК 43+08 – 25%;

– начато строительство металлического моста на ПК 277+22,5;

– уложено 62,7 км главных путей из 85 км по проекту (74%);

– выполнена балластировка пути в объеме 106 тыс. м3 из 220 тыс. м3 (48%);

– развернуты работы по строительству контактной сети, установлено 476 шт. из 1 840 шт. (26%) фундаментов и анкеров, 329 из 1 375 опор (23%).

По второму контракту:

завершили строительство и 16 марта 2016 года ввели во временную эксплуатацию грузовой двор на 32 км железнодорожного пути в районе станицы Тамань и технологическую дорогу вдоль строящегося железнодорожного пути от автомобильной дороги Вышестеблиевская – Сенной до автомобильной дороги Тамань – Волна протяженностью 30 км.

На станции Вышестеблиевская полностью завершены работы по отсыпке земляного полотна (100%), уложено 7,7 км приемоотправочных путей из 13 км по проекту (59%), смонтировано 29 комплектов стрелочных переводов из 56 по проекту (52%), выполнена балластировка пути в объеме 18,46 тыс. м3 из 50,41 тыс. м3 (37%).

Работы по третьему госконтракту начались в феврале 2017 год. Ведутся работы по устройству земляного полотна: выполнено 77,4 тыс. м3 срезки растительного слоя, 31,95 тыс. м3 – разработка выемки.

Для того, чтобы вносить корректировки в вышеуказанные договоры, потребовалось заключить ещё один контракт.

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Когда откроют ж/д подходы к Керченскому мосту для рабочего движения?

ФКУ «Главгосэкспертиза России» провела несколько экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Создание сухогрузного района морского порта Тамань». По результатам всех экспертиз (в том числе и по достоверности определения сметной стоимости) получены положительные заключения. Этим летом в ходе совещания с главой правительства РФ, Министерству транспорта поручили внести необходимую корректировку в проектную документацию в части оптимизации технологических параметров станции Тамань-пассажирская. Строительные работы, которые предполагалось исключить в проекте корректировки – приостановили, а на основании изменившихся технических условий в техзадание внесли дополнения.

Корректировку проектно-сметной документации нужно завершить и представить её до 1 декабря 2017 года в ФКУ «Главгосэкспертиза России». Поскольку по директивным срокам (календарный срок, установленный высшим органом управления для начала и окончания работ полностью и по этапам – прим.ред.) ввод ж/д подхода к Керченскому мосту во временную эксплуатацию (открытие рабочего движения хозяйственных поездов для укладки верхнего строения пути на мосту) – до конца 2018 года, в постоянную – к 2020 года.

Зачем заключают ещё один контракт на строительство ж/д подходов со стороны Тамани?

С учетом изменения состава работ, а также увеличения их объемов и стоимости, зампред Правительства РФ Аркадий Дворкович дал поручение заключить новый единый государственный контракт на строительство объекта (с применением для прекращения обязательств по действующим контрактам механизма новации, предусмотренного ст. 414 Гражданского кодекса РФ).

В конце августа была создана рабочая группа по обеспечению подготовки единого государственного контракта. По нему уже есть положительные заключение госэкспертизы. Сейчас идёт работа по снятию бюджетных обязательств, который вытекают из трёх, ранее заключённых контрактов.

В настоящее время проводится работа по уточнению прогнозных данных о номенклатуре и корреспонденции грузов в направлении сухогрузного района морского порта Тамань с учетом грузопотока существующих портовых мощностей Таманского полуострова и в направлении Крыма.

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