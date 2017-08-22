Железнодорожный батальон Керчи отметил День Государственного флага РФ

Cотрудники отдела истории Великой Отечественной войны ГБУ РК «ВКИКМЗ» провели для военнослужащих отдельного железнодорожного батальона мероприятие, посвященное Государственному флагу РФ.

Под сводами памятника Федерального значения «Мемориальный комплекс Аджимушкай» звучал гимн России, а на экране над кремлем развевался государственный флаг. Военнослужащие узнали о том, что именно флаг является символом патриотизма.

Вторая часть мероприятия была посвящена 75-летию создания Центрального штаба партизанского и подпольного движения. Сотрудники отдела истории ВОв рассказали о героях-партизанах в Крыму и на Керченском полуострове, рассказ сопровождался фотографиями и кадрами кинохроники. Военнослужащие почтили память погибших минутой молчания. Закончилось мероприятием экскурсией в подземный музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен.

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Для справки. Ежегодно 22 августа Российская Федерация празднует День Государственного флага. Праздник установлен указом президента страны.Традиционно, День Государственного флага Российской Федерации празднуется с широким размахом по всей стране. Этот день наполнен духом патриотизма и любви к Родине.

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