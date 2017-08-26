Железнодорожный тоннель под Керчью: актуальные фотографии

Под Керчью продолжается строительство железнодорожного тоннеля, который станет частью единых железнодорожных подходов к Керченскому мосту. На объекте работает тяжелая техника.

В рамках строительства транспортного перехода через Керченский пролив предусмотрено возведение автомобильных и железнодорожных подходов к нему.

Объекты активно обретают очертания на территории Керчи и за пределами города.

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Так, железнодорожный тоннель начали строить вблизи транспортной развязки на 9-ом километре трассы «Керчь — Феодосия». Его протяженность составит один километр.

Работами занимается управление ТСУ-15.

Отметим, что проектировщиком ж/д подходов выступает АО «Ленпромтранспроект», а генеральным подрядчиком является ООО «Стройгазмонтаж». Проектируемые подходы представляют собой двухпутную железнодорожную линию протяженностью 18 км. Развернутая длина укладываемых путей – 47 км.

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