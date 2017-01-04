К запуску поездов по мосту в Крым железную дорогу полуострова модернизируют. Об этом стало известно из в интервью РИА Новости гендиректора предприятия Алексей Гладилин.

Согласно словам руководителя Крымской железной дороги существует важная задача – подготовить железнодорожную инфраструктуру к 2019 году, когда планируется запуск железнодорожного соединениях через мост в Крым.

По словам руководителя Крымской железной дороги, ставится задача подготовить инфраструктуру к движению поездов после запуска моста.

«Главная задача — привести в порядок участок от Керчи до Джанкоя, полностью провести здесь ремонтные работы. Уже в 2017 году будет капитально отремонтировано 50 километров дороги Керченской дистанции пути с полной заменой 27 стрелочных переводов», — сказал Гладилин.

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Участок Керчь-Джанкой, расстояние которого около 200 км, будет капитально отремонтирован. Для того, чтобы пропускная способность стала больше, на данном участке железной дороги оборудуют разъезды (станция Петрово и Владиславовка).

Все 200 километров этого участка — от Керчи до Джанкоя — будут полностью капитально отремонтированы, отметил гендиректор железной дороги. Для увеличения пропускной способности до требуемых 40 пар поездов в сутки на этом участке будут оборудованы разъезды: они появятся на станциях Владиславовка и Петрово.

Напомним, что мост через Керченский пролив начнет свое функционирование в 2018 году — начало движения автомобилей, а поезда планируется пустить в декабре 2019 года.

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