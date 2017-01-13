Уже в следующую пятницу, 20 января, над Керчью раскроют железные крылья настоящие романтики ночных дорог. Байкерское братство, известное многим, как «Грифоны», приглашает керчан окунуться в особенную атмосферу.

Мотожизнь — это собраться и умчаться; это ночевать в незнакомых местах; завтракать в придорожном отеле; гулять со шлемом на руке… Именно мотоцикл считают самым опасным, но романтичным видом транспорта. Ведь только задумайтесь: железный конь, несущийся навстречу ветру, становится точкой объединения энергии, соприкосновения душ. Но главное для байкера – не только быть в пути, не только чувствовать свободу, но и быть с семьей – мотосемьей.

Основная задумка мероприятия, по словам вице-президента мотообъединения «Грифоны» Рината Ялышева, создать особую атмосферу: «Какая наша цель? – Чтобы люди, которые далеки от мотодвижения, смогли не только прочувствовать это изнутри, но и все понять».

В пятницу, 20 января, в 18 часов в малом зале ДК «Корабел» открывает двери особый мотомир под названием «Железные крылья ночи». Гостей ждет яркое открытие с участием титулованного шоу-балета «Культурная революция», выступление лучших рок-групп, музыкальное сопровождение от известного ди-джея RoelBeat, а также горячее шоу «The LADIES». Изюминкой станет сражение барменов, вызов приняли кафе «Вкус жизни» и бар «Инки». Неожиданным для всех станет и перевоплощение популярного ведущего Андрея Антоненко.

Гостей ждут приятные сюрпризы, неожиданные подарки и розыгрыши. Добавим, что подготовка длится больше двух месяцев и «Грифоны» обещают нечто запоминающееся, чего Керчь еще не видела. Отметим, что специально для мотообъединения дизайнер PerkyPen создал логотипы, баннеры и афиши, а приглашенные артисты подготовили эксклюзивную программу. Во время мероприятия в зале будет работать фотокорреспондент Вероника Котькова. Информационным спонсором выступает редакция новостей KerchINFO.com.

Так как мероприятие имеет статус «закрытого» с отметкой «18+», билеты можно приобрести только у «Грифонов» до 15 января. Обращаться по телефону: +79788003325, +79780025017, +79787800784, +79892364944.

Внимание!!! Запрещается проходить в зал с крупногабаритными предметами, оружием, пиротехническими средствами, спиртосодержащими напитками, наркотическими веществами. Организаторы оставляют за собой право удалить из зала нарушителей порядка без возмещения стоимости билета.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

