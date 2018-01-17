«Жемчужина Боспора» украсит Керчь

За последний год в Керчи произошло немало изменений. Наряду с благоустройством идет строительство жилых комплексов. Журналисты КерчьИНФО выяснили станет ли жизнь керчан комфортнее с появлением новостроек.

Мы обратились к застройщикам жилого комплекса «Жемчужина Боспора», который строят в районе остановки «Военкомат».

Это комфортабельный и уникальный, по керченским меркам, жилой комплекс. Здесь появится 8 этажный дом на 277 квартир с подземной парковкой. Площадь первого этажа будет использоваться в коммерческих целях – помещением уже заинтересовались владельцы больших сетевых магазинов с материка. И это первый плюс, который заметят не только жильцы нового дома.

В этом районе ближайшие супермаркеты у остановки «Ворошилово» и рядом с Площадью им. Ленина. Поэтому, новый магазин упростит жизнь местного населения.

Строительство дома предусматривает благоустройство не только собственного двора, но и близлежащей территории – здесь сделают подъездные дороги и тротуары. Также, стоит отметить, что по периметру территории комплекса сохранили все деревья.

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Нельзя не сказать о плюсах самого дома, в котором могут и будут жить керчане. Просторные квартиры – минимальная площадь однокомнатных апартаментов составляет 42 квадратных метра ( это средняя площадь двухкомнатных квартир в домах старого фонда). Здесь будут квартиры с 6-ти метровыми потолками и антресольным этажом.

С верхних этажей открывается панорамный вид на город, Керченский пролив и Крымский мост. Чтобы красота была доступна всем жильцам дома, на крыше оборудуют зону отдыха.

Во дворе предусмотрены места для парковки (помимо подземной), детские комплексы, спортивная площадка и зона отдыха.

Все эти условия привлекают первых покупателей. На данный момент уже продано 40 процентов помещений. Большую часть купили керчане.

Застройщик нового комплекса предоставляет возможность купить квартиру в рассрочку. Разработана система скидок.

Глядя на проект «Жемчужина Боспора», с уверенностью можно сказать, что строительство новых домов и жилых комплексов необходимы нашему городу и самим керчанам. Керчь постепенно преображается, становится красивее, уютнее и комфортнее. Таким должен быть и ваш дом.



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