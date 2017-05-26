Женские платья от «Lena Basco»

Женские платья от «Lena Basco»
Май 26 17:28 2017

Каким должен быть домашний гардероб настоящей женщины? Удобный и практичный, — скажите вы! И будете абсолютно правы. Однако важно не забывать и его привлекательности. Ходить дома в таких любимых, но протёртых и изрядно поношенных штанах и футболке может и удобно, но выглядит это, по меньшей мере, не симпатично.

Почему женщине важно и дома носить красивую одежду?

Каждый ведь заботиться о порядке и уюте места, где он живёт, но почему-то не уделяет должного внимания тому, в чем он дома ходит. Удобная одежда может и должна быть красивой.

Прежде всего срабатывает психологический аспект — внешне приятная, ухоженная и чистая домашняя одежда говорит об уважении хозяйки к себе. Женщина, которая любит и ухаживает за собой, не позволит себе выглядеть недостойным образом даже дома.

Также от домашнего женского гардероба зависит и восприятие «домашних». Любимая дама будет ещё привлекательнее и желаннее, если изо дня в день научится радовать своего мужчину яркими домашними сарафанами, игривыми пижамами и лёгкими халатиками. Семейная жизнь зазвучит по-новому!

Если у вас красивый и ухоженный домашний гардероб, то неожиданные гости не станут для вас поводом для переживаний.

Где купить качественную домашнюю одежду?

Однако если магазинов для повседневной и вечерней одежды — большое множество, то найти качественную домашнюю одежду не так легко.

Широкий ассортимент предлагает компания «Lena Basco»: модный и практичный женский трикотаж из Иваново — http://lena-basco.ru/platya. Коллекции отличаются стильным дизайном, удобными фасонами, правильной посадкой по фигуре, высоким качеством пошива.

Каждая модель – это удачное сочетание практичности, комфорта в носке, привлекательного внешнего вида и безупречного качества. В нашем каталоге собран широкий ассортимент домашней, повседневной одежды для разных возрастных категорий.

Женские платья от «Lena Basco»В магазине вы можете приобрести любой вид одежды для дома, чтобы каждый день чувствовать себя комфортно и уверенно. Более того, у «Lena Basco» есть мужские и детский коллекции. Это отличный подарок для родных, который всегда будет полезен и приятен.

В магазине вы найдёте много домашней одежды из:

  • роскошного велюра, легкой кулирки;
  • прочного интерлока, мягкого капитония;
  • теплого футера и махры;
  • струящейся вискозы и масла;
  • утонченного атласа и других.

Важно отметить, что коллекция представлена преимущественно на основе хлопка, что очень полезно для тела. Ведь хлопчатобумажная ткать гипоаллергенная и подходит даже для новорождённых.

Зачастую, многие экономят на домашнем гардеробе, и дома носят то, что уже не наденешь «на люди». И это ошибка! Ведь дома настоящая женщина тоже должна быть ухоженной и опрятной. От этого зависит и ваше настроение, и настроение тех, кто живёт с вами.

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