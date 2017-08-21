«Женскую консультацию» на Промбазе ждёт ремонт

Здание «Женской консультации», которое располагается на улице Генерала Петрова, 12 может быть вскоре отремонтировано. Капитальный ремонт коснётся кровли помещения. Соответствующая информации размещена на сайте Госзакупок.

На портале размещен конкурс на выполнение капитального ремонта кровли здания женской консультации №1 ГБУЗ РК «Керченский родильный дом» по ул. Генерала Петрова, 12.

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Заказчиком выступает ГБУ Здравоохранения РК «Керченский родильный дом».

На работы из федерального бюджета выделено 1 447 770 рублей.

Открытый аукцион состоится 28 августа, в результате которого станет известно, кто станет главным подрядчиком работ.

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