Жидкий Акрил для реставрации стальных, акриловых и чугунных ванн!

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Рано или поздно любая ванна, совсем недавно сияющая ослепительной белизной, теряет свой привлекательный вид. Покупка новой ванны и ее установка влетит «в копеечку».

На помощь приходят инновационные технологии, которые позволяют в короткий срок без демонтажа вернуть старой ванной товарный вид.

Метод «наливной ванны», как его называют, достаточно прост. Подготовленный состав по кругу наливается на края ванны, после чего он медленно стекает вниз и застывает, образуя слой 2-8 мм.

Новое покрытие маскирует малые и средние дефекты старой ванны, такие как ржавые пятна, сколы, царапины, трещины и другие изменения цвета и структуры. Заливка Жидким Акрилом считается самым лучшим способом реставрации ванны.

Технология нанесения жидкого акрила достаточно проста. Работы вполне могут быть выполнены самостоятельно.

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