«ЖилсервисКерчь» отдало более 8 миллионов долга своим сотрудникам

Прокуратура Керчи добилась погашения задолженности МУП «ЖилсервисКерчь» перед своими работниками. Около пятисот работников не получали зарплату с апреля текущего года.

В прокуратуре сообщили, что 477 работникам управляющей компании задолжали 8,3 миллиона рублей за прошлый месяц.

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«В целях защиты трудовых прав граждан прокурор города внес в адрес руководителя предприятия представление», — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что задолженность в конечном итоге была полностью погашена.

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