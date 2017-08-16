Жилые дома в Аршинцево снова остались без воды

Жилые дома в районе остановки «Институт» остались без воды из-за очередного порыва на водоводе.

В Керчи снова проблемы с водоснабжением. На этот раз от отсутствия воды страдают жилые дома в Аршинцево, в районе остановки «Институт».

Как сообщают в городском водоканале, водоснабжение было прекращено в связи с порывом на водоводе вблизи общежития Керченского государственного морского технологического университета.

На данный момент на проблемном участке работает бригада ремонтников. Водоснабжение обещают восстановить в ближайшее время.

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В последнее время в Керчи наблюдаются частые проблемы с водоснабжением. Это, в первую очередь, связано с колоссальной изношенностью сетей. Накануне по этому вопросу в городской администрации было проведено рабочее совещание при участии главы администрации Сергея Бороздина и руководства ГУП РК «Вода Крыма».

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