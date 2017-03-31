Жителей Нижней Цементной слободки ждет переселение

Вчера переселенцы с Цементной слободки въехали в новые дома. В торжественном вручении ключей от нового жилья участвовал Глава Крыма Сергей Аксенов.

А несколькими днями ранее, как стало известно журналистам KerchINFO.com, с жителями Нижней слободки встретился Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Павел Королев.

На встрече был поднят вопрос уже о переселении этих людей в новые дома. Королев отметил, что решение о переселении — политическое. В данный момент прорабатываются начальные вопросы, выбирается место для переселения, составляются планы. Но то, что жителей Нижней слободки переселят в новое жилье, сомнений не вызывает, это всего лишь вопрос времени.

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Напомним, в феврале 2017 года в администрации Керчи состоялась встреча с жителями Нижней Цементной слободки, в ходе которой керчане попросили внести их дома в санитарную зону строительства Керченского моста, поскольку из-за строительной техники, постоянно снующей мимо окон, невозможно нормально существовать. Пыль и выхлопные газы постоянно висят в воздухе, из-за техники дрожат стены и окна. Тогда в администрации Керчи было принято решение начать процедуру признания домов аварийными.



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