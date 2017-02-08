Сегодня в районе ул.Цементной Слободки произошла встреча жителей микрорайона с общественниками и представителями власти. Обсудить и решить проблемы посёлка приехали члены Общероссийского народного фронта, представители ЖКХ, керченского водоканала, члены совета строительства Керченского моста, а также глава города Владимир Подлипенцев.

8 февраля в 10:00 состоялась встреча жителей Слободки с представителями руководства Керчи, городскими службами и членами ОНФ. На встречу пришло очень много местных жителей. В ходе обсуждения были озвучены самые острые проблемы жизни этого района Керчи. Разбитые дороги, витающая в воздухе цементная и строительная пыль, ливнёвые воды, которые затапливают дома, грязь, шум, отсутствие уличного освещения, стихийные свалки мусора, аварийное состояние домов и уличных санузлов — вот далеко не полный перечень проблем, которые требуют незамедлительного решения.

11 домов, в которых проживают 25 семей с малолетними детьми и детьми-инвалидами, в общей сложности приблизительно 100 человек, ежедневно страдают от стройки века.

ЭТИ ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БРОШЕНЫ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ

«То ,что мы сегодня увидели — это какой-то средневековый аул. Стыдно, когда рядом со «стройкой века России», уникальным мостом, который будет гордостью всей России, мы видим трущобы и развалины. Мы сделаем со своей стороны всё, чтобы жители Слободки были услышаны, вплоть до того, что доведём эту проблему до нашего лидера Владимира Путина», — комментирует увиденное президент крымской академии наук и член штаба Народного Фонда Тарасенко Виктор Сергеевич.

«Нельзя обидеть этих людей и закрыть глаза на их проблемы, а керченские власти должны поддерживать свой город и своих людей. Эти люди не должны быть брошены на произвол судьбы».

Владимир Подлипенцев, в свою очередь, пообещал, что многие проблемы жителей этой улицы будут решены. Будет установлен соответствующий знак, запрещающий въезд на улицу, где строительная спецтехника и грузовики разбили дорогу. Также в посёлке сделают полноценное уличное освещение и проведут воду в дома, которые раннее были отрезаны от водоснабжения.

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Представители моста пообещали разровнять разбитую дорогу при более подходящих погодных условиях, сделать отвод ливнёвых вод, чтобы дома не затапливало грязью, а также поспособствовать в вывозке мусора из посёлка.

Главной целью этого собрания жителей посёлка, представителей ОНФ и руководства Керчи было не только решение ряда коммунальных, жилищных проблем и вопросов благоустройства. Основная цель керчан добиться пересмотра решения о раннее установленной санитарной зоне в 286 метров. Если проблему не удастся решить с после этой встречи, то члены ОНФ пообещали донести эту проблему до Президента страны.

Жители Цементной Слободки высказали слова благодарности всем присутствующим, которые проявили внимание к их проблемам. Отдельная благодарность досталась и сайту KerchINFO.com, после публикаций которого о проблемах жителей Цементной Слободки стало известно всем, и на них наконец-то обратило своё внимание руководство города.

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