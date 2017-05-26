Жители Керчи могут внести свою лепту в развитие города

Керчан приглашают принять участие в обсуждении проекта Генерального плана города. Публичные слушания пройдут 28 июня в здании администрации.

С проектом планировки территории можно ознакомиться на сайте Керченского городского совета.

Письменные предложения по проекту планировки территории можно вносить до 26 июня (включительно) до 17:00 в Рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: улица Кирова, 17, кабинет 301, телефон 2-20-04. Телефон для справок 2-20-04.

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В рабочую группу войдут заместители руководящих чинов города, представители управления градостроительства, общественного совета, имущественных и земельных отношений, депутаты и др.

Сами слушания пройдут 28 июня в 14:00 в 101 кабинете. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

Дата окончания приема предложений к слушаниям – 26 июня 2017 года.

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