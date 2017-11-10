Жители поселков под Керчью не останутся без воды

По итогам прокурорской проверки правоохранительными органами было установлено, что в пять поселков, находящихся под Керчью и не имеющих центрального водоснабжения и водоотведения, не организован подвоз воды. По этому поводу прокуратура города подала иск в Керченский суд.

Речь идет от поселках Маяк, Жуковка, Глейки, Героевка и Аджимушкай.

«Ввиду невыполнения требований, направленных на достижение охраны здоровья населения и улучшение качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, обеспечения доступности водоснабжения, прокурор города обратился с иском в суд о признании бездействия администрации г. Керчи незаконным и обязании обеспечить население водой, соответствующей гигиеническим нормативам в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей жителей», – говорится в официальном сообщении пресс-службы Прокуратуры Республики Крым.

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Керченский суд удовлетворил иск, теперь в вышеуказанные поселки будет организован подвоз воды. Исполнение решения суда будет контролировать городская прокуратура.

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