Жители Керчи продолжают восхищаться мостом в Крым

Весенняя погода на улицах Керчи делает свое дело. Все больше и больше людей выбираются из серых офисов и душных квартир, чтобы просто побыть на солнце.

Местные достопримечательности также становятся более людными. С потеплением одним из самых популярных мест в городе стала смотровая площадка строительства Керченского моста.

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Жителям и гостям города хочется полюбоваться «стройкой века» и, безусловно, сделать несколько фотографий на память. Ведь это большая удача воочию лицезреть столь масштабное строительство.

Именно такими снимками поделилась с редакций KerchINFO.com постоянная читательница Владислава.

Фото сделаны со смотровой площадки, расположенной на территории крепости «Керчь».

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