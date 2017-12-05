Жители Пролетарской улицы в Керчи на несколько часов остались без воды

Сегодня в дома по улице Пролетарская не подаётся вода. Ночью случился порыв на водоводе, сейчас работники «Водоканала» устраняют утечку.

Как рассказал КерчьИНФО главный инженер предприятия Абжел КУРТАМЕТОВ, воду в этом районе отключили час назад: «Давление напора уменьшено, чтобы как можно быстрее устранить порыв. Как только закончатся аварийные работы, подачу воды восстановят».

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Такие внеплановые «аварийные» работы «Водоканал» в Керчи проводит регулярно, как отмечают на предприятии, это связано с неудовлетворительным состоянием большинства водоводов. Однако, в следующем году в Керчи собираются обновить систему водоснабжения. Будем надеяться, что благодаря этому перебои с водой в нашем городе сократятся.



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