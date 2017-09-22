Жители Ворошилова пожаловались городским властям на проблемы района

В керченской общеобразовательной школе №12 состоялась встреча с жителями района Ворошилова. В мероприятии принимали участие сотрудники полиции, а также председатель Горсовета Николай ГУСАКОВ и депутат Горсовета Павел ШПЕХТ.

На встрече с городскими властями жители района обозначили проблемы дорожной инфраструктуры, обустройства дворовых территорий, осуществления ремонтных работ многоквартирных жилых домов. Среди вопросов, входящих в компетенцию полиции, были озвучены такие как: распитие на дворовой территории алкогольных напитков, сборы лиц, оскорбляющих своим внешним видом человеческое достоинство и общественную нравственность, парковка транспортных средств на детских площадках и иных местах доставляющих неудобства для жильцов. Вся полученная от жителей района информация была взята на контроль.

В завершении встречи полицейские призвали граждан соблюдать меры личной безопасности, проявлять активную гражданскую позицию по защите своих законных прав и интересов, а также довели до сведения информацию о государственных услугах предоставляемых подразделениями УМВД России по г. Керчи, преимуществах пользования Единым порталом государственных услуг.

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Так, жители города имеют возможность получить справки о наличии (отсутствии) судимости, о реабилитации жертв политических репрессий, подать заявку на получение паспорта гражданина Российской Федерации, загранпаспорта, получение услуг по линии Госавтоинспекции (регистрация, перерегистрация транспортных средств, проверка наличия административных штрафов за нарушения ПДД и др.) как посредством обращения в подразделения УМВД России по г. Керчи так и воспользовавшись Единым порталом государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru). Среди наиболее важных преимуществ пользования Единым порталом является: экономия времени, экономия 30% оплаты госпошлины (при заказе платной государственной услуги), получение владельцами транспортных средств своевременного уведомления (посредством СМС сообщений) о наложенных административных штрафах за нарушения в области дорожного движения и возможности оплаты 50% от суммы наложенного штрафа за нарушение ряда статей ПДД (при условии оплаты штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления).

Такое плодотворное проведение собрания обеспечило совместное взаимодействие различных структур: полиции, администрации и депутатского корпуса, поэтому практика проведения таких встреч будет продолжена и в дальнейшем.

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