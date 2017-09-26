Жителям частных домов в Керчи рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности

С наступлением осенних холодов учащается количество пожаров и несчастных случаев, причиной которых стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает пожарно-спасательный отряд ФПС и Отдел надзорной деятельности по Керчи.

В Керчи с начала года произошло 633 загорания и 53 пожара и почти все пожары с трагическими последствиями возникают в частных домах. Жителям таких домов рекомендуют проводить очистку дымоходов и печей от сажи, а также соблюдать следующие меры безопасности:

– Топки печи должны иметь противопожарные разделения от горючих конструкций, соответствующие требованиям строительных норм. Пол из горючих материалов должен защищаться подтопочными дверцами (отверстиями) и металлическим листом размером 0,7 х 0,5 м., который располагается в длину вдоль печи.

– Расстояние от печей до стеллажей, шкафов и другой мебели и вещей из легковоспламеняющихся материалов оборудования должно быть не менее 0,7м., а печных отверстий – не менее 1,25м.

– На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть отштукатурены и побелены, дымовые трубы зданий с кровлями из горючих материалов должны быть оборудованы надежными искрогасителями.

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Игнорирование выше перечисленных требований негативно влияет на состояние пожарной безопасности и становится причиной многих несчастных случаев.

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