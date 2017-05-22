«Живая память малой Родины»: керчан приглашают в социальную программу

Социальная программа «Живая память малой Родины» приглашает увеличить число друзей, оставить ваш опыт в истории России и улучшить вашу жизнь духовно и материально. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.

Что есть наша жизнь?

По Шекспиру — театр («и люди в нем актеры»).

По Чехову — сюжет для небольшоrо рассказа.

Для меня это островки памяти, которые высветляют в бездне мощноrо потока реки-Времени светлые пятнышки мгновений, у которых есть свой вкус, цвет и какое-то ощущение неповторимости. У каждого мгновения свое. Если у Вас есть такие мгновения, то их обязательно надо написать сердцем и показать друзьям и близким. Чтобы те тоже написали и показали своим друзьям и близким/

И тoгдa мы все через некоторое время станем всматриваться сквозь толщу времени в нашу с вами жизнь, как в дно лесной реки в солнечный день, и она заиграет всеми цветами радуги и мы научимся лучше понимать друг дpyгa. И проживем не одну, много-много жизней. Это ли не главное в жизни — ощущать жизнь, пробовать ее на вкус, вдыхать полной грудью ее запахи, перебирать ее цвета и оттенки.

Вы не умеете писать жизнь? Это просто. Просто надо вспомнить то, что вспоминается и попытаться дать этому явлению простое, доброе и ироничное объяснение.

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Мы и мир вокруг нас — это то, что мы помним. И ничеrо более.

Так давайте создадим свой, наш добрый мир.

И еще.

О памяти. Память — это информация.

Информация — это разновидность энерrии, связывающая, как мостик, прошлое с будущим. Через настоящее. Беспамятство порождает безверие. Память — веру. Вера лечит, т.к. расчищает заrлохшие каналы информационно-энерrетической подпитки нашеrо биополя из космоса, от Мировоrо разума.

В здоровом теле здоровый дух и обратно: при здоровой энерrетической подпитке — восстановление нарушенноrо обменноrо баланса в орrанизме и здоровое тело.

Записи, дневники, семейные хроники — это разной степени силы информационно-энерrетические ключи через мировой разум в прошлое, без которого нет будущеrо.

Не все, что чувствуешь можно выразить словами и объяснить. Да и надо ли?

Можно ведь просто «отключиться» от текучки, сесть и написать про то, что волнует короткий рассказ в стиле семейной хроники. И если Вы сосредоточитесь и будете искренни, как в храме, то информационно-энерrетический мост вашей душе, биополю обеспечен.

У меня получилось — попробуйте.

Есть известное выражение «Сохраняя прошлое – создаем будущее».

Или другое изречение: «народ не помнящий своей истории обречен повторить вновь ее ошибки». Эта статья именно об этом.

В известном проекте «Бессмертный полк» суть в воспоминаниях о 4 годах войны, а предлагаемая программа об опыте и уроках ВСЕЙ вашей жизни и жизни ваших близких, семьи, рода.

Если Вы, читая эту статью-обращение, вспомните районы своего детства, юности и районы проживания Ваших родителей и предков, свою и их Малые Родины и почувствуете тепло в Вашей душе и вспомните на несколько мгновений то, что Вам дорого (мир каждого человека состоит во многом из того, что он помнит), то это обращение уже достигло своей задачи-миниум.

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Данная статья о социальной программе помощи как из памяти о своем прошлом каждый человек может создать Историю себя и своей семьи как части Истории России, развивать свою историю и использовать эту историю в увеличении новых интересных и полезных знакомых и связей, для общественного признания заслуг своей семьи и для улучшения качества жизни за счет полезных связей и государственных программ.

Каждый человек состоит памятью из прошлого. Программа помогает через клубы участников программы создать в электронном виде историю себя, своей семьи и рода, расширить число друзей и знакомых за счет обмена такими историями между участниками программы и с помощью клубов программы находить и создавать сообщества по интересам и качественно отдыхать, путешествовать и своевременно получать то государства то, что необходимо для нормального качества жизни.

Предлагаемая программа «Живая память малой Родины» формирует на базе госучреждений культуры и НКО литературно-краеведческие клубы народной памяти, душевного общения и воспитания гражданства на примерах тех, кто помогал и помогает людям.

Поэтому предлагаем обращаться к автору данной программы и Президенту Ассоциации участников государственных программ Плотникову Г.С. и он поможет формированию на базе библиотек и культурных центров с помощью социальной программы «Живая память Малой Родины» для вас местного литературно-краеведческого турклуба, где граждане могли бы культурно общаться на следующие темы и осуществлять следующие виды культурной деятельности:

1.Обмениваться опытом написания историй своих семей и родов как части истории Москвы и России (в стиле воспоминаний и мемуаров из циклов рассказов и миниатюр – литературное творчество),

2.Обсуждать эти истории на фоне развития районов, где они живут и историй районов, где жили их предки (краеведение),

3.Обмениваться опытом составления авторских экскурсий по местам своей жизни и любимым местам и путешествий на малые родины предков (развитие культуры и внутреннего туризма, патриотизма) и формировать тургруппы для знакомства друг друга с регионом и с Россией,

4.Обсуждать в рамках госпрограмм народного контроля «Активный граждан», «Открытое правительство», Народный Фронт Президента РФ развитие своих районов и готовить предложения в органы власти как к этому призывает Президент РФ Путин В.В. через ОНФ и Председатель Правительства через «Открытое правительство».

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Суть социальной программы «Живая память малой Родины» заключается в формировании на первом этапе ее развития в каждом районе на базе библиотек и домов культуры социальной сети клубов ее участников литературно-историко-краеведческо-туристической направленности, члены которых выполняют следующие действия: пишут историю своего района и России как совокупность историй их семей и родов, файлы с совокупностью ссылок на размещаемые в соцсетях интернета историй семей района образуют электронные книги «живой памяти» и народных историй районов региона, из которых формируется НАРОДНАЯ ИСТОРИЯ Великой многонациональной России, в рамках историй своих семей члены клубов описывают авторские туристические маршруты по любимым местам своего района и по тем районам России, где в прошлые века жили их предки, совокупность ссылок на описание данным народны турмаршрутов в интернете образует НАРОДНЫЙ ПЕТЕВОДИТЕЛЬ по районам России (аналог – блоги о путешествиях и их впечатлениях в соцсетях интернета), инициируют создание аналогичных клубов в районах проживания их предков и организуют с ними гостевой, родовой, культурный, сельский и т.п. виды туризма, когда приглашают не туркомпании, а сами люди друг к друга на основе знакомства с историями семей друг друга, тем самым развивается доступный малобюджетный массовый культурный внутренний туризм по всей России, изучают в рамках госпрограмм народного контроля за улучшением качества жизни «Открытое правительство» и Народный Фронт Президента РФ методы контроля за соблюдением графиков реализации бюджетных средств трех видов бюджетов и организуют диалог с органами власти трех уровней для соблюдения этих графиков превращения бюджетных средств в повышение качества жизни граждан в районе, дописывая рассказами об этом и о своих иных волонтерских проектах гражданской взаимопомощи историю своих родов и историю России !

Данные действия вытекают из мотиваций каждого человека к интересу к себе и своему прошлому, любви к своей семье и родным, к духовному общению с близкими людьми, к душевному общению, к доступным путешествиям и повышению качества своей жизни, к взаимопомощи.

Поэтому программа ЖПМР решает именно задачи государственных программ развития культуры, туризма и патриотизма. Нельзя быть культурным, не изучая историю своей семьи и народа, не изучая мест проживания семьи и своих предков, не развивая литературное творчество, не расширяя духовные контакты с другими людьми, нельзя быть патриотом Родины, не помогая людям этой Родины улучшать качество их жизни и решать проблемы.

Электронная книга «История России в историях семей россиян» будет формироваться районными клубами участников программы как совокупность из электронных книг «История региона (города) в историях родов местных жителей» с помощью ее редакторов, обучающих земляков ее наполнению на базе библиотек, культурных и туристических центров или по скайпу. Это будет способствовать росту культуры, патриотизма и будет способствовать выявлению трудовых и нравственных авторитетов малой Родины по памяти земляков об их делах. Подобно электронной книги «Векипедия» данные книги проекта «История региона (города) в историях родов местных жителей» напишут сами россияне, создавая свой род по принципу «Основал свой РОД не кто первый в нем родил, а кто первый стал его описывать».

Совокупность таких электронных книг всех регионов России и будет создавать постоянно дописываемую, уточняемую ЖИВУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ В ИСТОРИЯХ РОССИЯН, подлинную, не фальшивую, не приукрашенную, а самую правдивую и прекрасную красотой души нашего народа.

Начать электронную книгу «История региона (города) в историях родов местных жителей», можно с Вашей биографии, которую предлагаем дополнить Вашей родословной, семейными рассказами в воспоминаниях родных о ваших предках и делах и сделать Историю Вашего РОДА ПЕРВЫМ КИРПИЧИКОМ в фундамент НАРОДНОЙ ПАМЯТИ ВАШЕГО РЕГИОНА.

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Автор программы ждет от вас звонков и запросов по интернету для обсуждения форм информационной помощи и проведения бесплатных семинаров по внедрению программы. Автор и Ведущий спикер семинаров по обучению программе «Живая память Малой Родины»:

Плотников Герман Сергеевич — Президент Ассоциации участников государственных программ Президента РФ и первый координатор Социальной сети помощи Президенту РФ по активизации госпрограмм, автор уникальной программы эффективного правоприменения «Реестр правового мониторинга», организатор и активный участник программ модернизации СССР, депутат первых демократических органов власти в советской и постсоветской России, соавтор и организатор первой в России государственной программы (в рамках ФЦП «Жилище») жилищных строительных сбережений граждан «Комбиинвест» (в которой в Москве и ряде других городов были через частно-государственное партнерство (далее – ЧГП) построены десятки многоквартирных жилых домов пайщиками долевого строительства), разработчик законопроектов и НПА по восстановлению дореформенных сбережений граждан, инициатор и председатель первого в России общественного совета при прокуратуре, автор книг и брошюр по социальным технологиям эффективного правоприменения («Путь нации к успеху» др.), автор методологии и социальный технолог модернизации государственных программ диалога общества и государства «Открытое правительство», «Народный Фронт», «Активный гражданин» и т.п., внук павшего смертью храбрых и посмертно реабилитированног оначальника штаба забытого 720 артиллерийского полка 10 артбригады Резерва Верховного командования, социальный технолог и активный участник основания современного российского государства с 30-летним опытом социальных проектов.

Итак вам и вашей семье, близким предложено принять участие в предлагаемой программе написания Истории России в историях россиян, в формировании «русской Библии» как огромного электронного массива народной памяти многонациональной нации, объединенной общей историей предков, в развитии уникального инновационного вида внутреннего РОДОВОГО туризма на родины своих предков и в реализации других сервисов развития духовной жизни народа. И Вы можете принять в ней участие как ГРАЖДАНИН, ЧЕЛОВЕК и, написав заявку на участие как частное лицо, позвонить нам и приступить к ОСНОВАНИЮ своего РОДА по принципу не кто первый родил, а кто первый стал описывать историю членов Рода и свою роль в ней и добрые дела.

Для регистрации в программе, с вопросами о реализации программы, оказания методической информационной помощи можно обращаться: 8901 5001750, 8 9262352955.

Ответ ждем по адресам: mrodina2013@yandex.ru nar.vlasti@yandex.ru

Автор программы Герман Плотников

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