Животный мир Крыма: парк «Тайган» и его обитатели

«Тайган» — больше, чем парк, это настоящий кладезь эмоций и общения с основными представителями крымской фауны. Прогуляться по территорий, где разгуливают тигры, львы, леопарды, медведи, зебры и ещё много разных животных.

Переступая порог этого мира, понимаешь, что очутился в другом — животном измерении. Здесь по дорожкам ходят павлины, а из кармана что-то может вытащить любопытный козлик или обезьянка. Здесь везде слышен крик диких животных и завораживающее пение птиц! Гости Крыма, добро пожаловать в Сафари-парк.

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Благодарить за возможность очутиться в мире дикой и природы необходимо Олега Зубкова. Его труд, настойчивость и выдержка подарили не только крымчанам, но и гостям региона удивительный парк.

К слову, это самый большой парк львов в Европе!



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