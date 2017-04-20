Жизни спасенного моряка ничего не угрожает

Спасенный после крушения моторист сухогруза «Герои Арсенала» был доставлен не в Керчь, как предполагалось ранее, а в районную больницу Темрюка.

35—летний украинец Константин Черненко был поднят на борт судна «Армада Навигатор» с признаками сильного переохлаждения. Ему была оказана первая доврачебная помощь. После того, как спасательные работы были приостановлены, он был доставлен в районную больницу Темрюка, а буксир «Демидов» с погибшими моряками, отправился в порт «Кавказ», – передает Комсомольская правда.

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На данный момент состояние спасенного, расценивается как удовлетворительное.

Напомним, вчера, 19 апреля, в ходе проведения мероприятий по спасению членов экипажа сухогруза «Герои Арсенала», один человек был поднят из воды живым, еще трое были уже мертвы. Поиски оставшихся людей продолжаются.

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