Журналистов приглашают на экскурсию по Керченскому мосту

Пресс-служба «Крымского моста» приглашает журналистов на пресс-тур на строительство моста в Крым.

В программу тура войдёт осмотр участков строительства моста на Тузлинской косе, острове Тузла и в Керченском проливе. Планируется подъём журналистов на пролётное строение на острове и технологическую площадку у фарватера.

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Следовательно, в течении 13 марта ждите на сайте KerchINFO.com новую и оперативную информацию со строительства Керченского моста, яркие фото и видео.

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