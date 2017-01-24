Снежное утро уже никого не удивляет. Керчанам «приелся» белоснежный покров. Многих горожан снег, в последствии превращающийся в грязь, больше раздражает, чем приводит в восторг. А вот иней, который взял в свой плен землю, ветки кустов и деревьев, машины и даже линии электропередач.

Туман всегда завораживает и несколько сковывает, ведь никогда не знаешь, что тебя может подстерегать в этой дымке. Однако лёгкий туман на керченском побережье в совокупности с инеем, который, словно паутинка, расползся по земле, превратили пляж в декорации к сказочному мультику.

Этим удивительным пейзажем с редакцией KerchINFO.com поделилась наша постоянная читательница Людмила Бахарева.

«Туманное утро. Все в инее. Красиво…», — комментирует фотограф.

Наш город прекрасен по своему в любое время года. Не просто так в керченских пейзажах находили своё вдохновение многие известные поэты и художники. Зимний керченский берег, покрытый свежим тонким слоем льда, в это время по своему красив и умиротворителен. Ракушки покрытые серебристым инеем , играют как самоцветы на под лучами зимнего солнца.

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