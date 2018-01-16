И снег, и солнце, и цветы

На днях в Керчи выпал снег. Многие обрадовались долгожданной зиме и спешили сделать фото.
Для керчан снег – редкое явление. Мы радуемся ему как дети. Особенно когда стоит безветренная погода, легкий мороз чуть щиплет щеки, снежинки тихонько падают на город.
Необычно смотрятся еще сочные и живые бутоны цветов, которые спрятались под снежком.
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К сожалению, сказочная зима радует нас недолго.Уже сегодня градусник показывает плюсовою температуру. На протяжении всей недели будет дожди и мокрый снег.
Завтра максимальная температура воздуха +6. Даже ночью не будет мороза.
Дорогие читатели, вы можете присылать нам свои фотографии Керчи. Мы обязательно покажем их на нашем сайте и расскажем, какой удивительной может быть Керчь.
Фото: Людмила БАХАРЕВА
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