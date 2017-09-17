«Золотой грифон-2017»: церемония награждения (фото)

Из года в год в Керчи проходит торжественная церемония награждения «Золотой грифон». В ходе мероприятия руководство города отмечает лучших деятелей города в различных сферах.

Этот год не стал исключением и в приветливых стенах Дома Культуры «Корабел» собрались зрители, чтобы узнать, кто в этом году станет счастливым обладателем почетного грифона.

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Было представлено 16 номинаций. Имена победителей можно узнать на сайте KerchINFO.com.

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