«Золотой грифон-2017»: кто станет лучшим

Традиционная церемония награждения будет проведена накануне Дня города Керчи 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
На днях состоялось заседание комиссии керченского горсовета по награждениям, в котором рассмотрели представленные кандидатуры в 17 номинациях:
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По всем номинациям комиссией был выбран лучший представитель и на вручении «Золотого грифона» Керчь узнает имена победителей.
На заседании комиссии также выбрали кандидатов на звание «Почетный гражданин города».
Предложения комиссии по награждению уже сегодня будут рассмотрены в депутатских комиссиях и вынесены на сессию 25 августа.
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