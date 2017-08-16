«Золотой грифон-2017»: кто станет лучшим

Традиционная церемония награждения будет проведена накануне Дня города Керчи 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

На днях состоялось заседание комиссии керченского горсовета по награждениям, в котором рассмотрели представленные кандидатуры в 17 номинациях:

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За достижения в области культуры и искусства

За достижения в области социальной сферы

За достижения в области образования и науки

За достижения в области здравоохранения

За достижения в области предпринимательства

За достижения в области спорта

За достижения в сфере промышленности

За достижения в сфере транспорта, связи и дорожного хозяйства

За достижения в сфере строительства

За достижения в сфере туризма

За достижения в жилищно — коммунальной сфере

За достижения в области правопорядка

За достижения в области рыбного хозяйства

За достижения в информационной деятельности

За достижения в области предупреждения и ликвидации ЧС

Лучший трудовой коллектив (2 номинации)

Лучший по профессии (3 номинации).

По всем номинациям комиссией был выбран лучший представитель и на вручении «Золотого грифона» Керчь узнает имена победителей.

На заседании комиссии также выбрали кандидатов на звание «Почетный гражданин города».

Предложения комиссии по награждению уже сегодня будут рассмотрены в депутатских комиссиях и вынесены на сессию 25 августа.

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