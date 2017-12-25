Золотые арки моста украсили серебряный Крымский полуостров

Российский национальный коммерческий банк в преддверии новогодних праздников выпустил необычную серебряную монету в форме Крымского полуострова, на которой методом селективного золочения изображены арки моста через Керченский пролив.

Как сообщили в пресс-службе банка, подобные подарочные монеты пользуются большим спросом у клиентов банка, людям нравятся коллекционные монеты с изображением известных личностей или достопримечательностей. В банке уверены, что монета «Соединяем берега» станет одной из самых популярных.

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Как рассказал вице-президент РНКБ Николай БИЛАН, сейчас банк продаёт около сотни драгоценных монет в день!, их покупают для пополнения частных коллекций, а также в качестве сувенира.

Как стало известно КерчьИНФО в банке, монета «Соединяем берега» стоит 5 500 рублей, в Керчи такой сувенир можно в шести отделениях банка, на данный момент в нашем городе 67 монет.

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