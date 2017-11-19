«Звезды Москвы» представят керчанам балет «Лебединое озеро»

Изящные линии, хрупкие силуэты и легкость исполнения – это балет. Искусство, способное задеть самые тонкие струны души. Насладиться одним из самых почитаемых представлений – «Лебединое озеро» – керчанам предлагает Русский театр классического балета «Звезды Москвы».

Балет «Лебединое озеро» является признанным во всем мире шедевром русского композитора Петра Чайковского. В этом году весь мир искусства празднует 140 годовщину первой постановки балета. Именно к этому торжеству и приурочено выступление театра «Звезды Москвы» на сцене Керченского дворца культура «Корабел».

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Русский театр классического балета «Звезды Москвы» или Moscow State Ballet известен во всем мире. В состав балета входят артисты ведущих театров России (Большой, Мариинский, Государственный Академический) и выпускники лучших хореографических школ страны.

Насладиться высоким искусством керчан приглашает КДК «Корабел» 25 ноября в 18:00.

Телефоны кассы ДК: 6-34-89; +7 (978) 71 20 794

Официальный сайт Русского театр классического балета «Звезды Москвы»: www.moscowstateballet.ru

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