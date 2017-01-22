Звукоизоляция кондиционера

Работа любого кондиционера непременно сопровождается шумом. Особенно шумят крупные установки, предназначенные для климат-контроля в офисах или учреждениях. Чем вызваны столь раздражающие человеческий слух звуки?

Прежде всего, вибрацией конструктивных элементов кондиционера. А происходит она зачастую из-за неправильного монтажа самого устройства. Поэтому, чтобы избежать такой проблемы, установка кондиционеров в Керчи должна производиться только профессионалами!

Также излишний шум могут создавать потоки воздуха, перемещаемые кондиционером по системе труб и воздухораспределителей.

Как же избавиться от неприятного «жужжания» устройства, обеспечивающего прохладу в знойное лето?

Самое эффективное средство заключается в грамотном расчете соотношений необходимого объема воздуха и параметров воздуховодов, а также в правильном креплении всех элементов кондиционера. Например, следует избегать жесткого соединения воздуховодов со стенами зданий.

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В том случае, если кондиционер установлен и работает очень громко, понадобится купить изоляционные материалы, способные поглощать большую часть звуковых волн. Кстати, использование подобных материалов сопровождается «побочным» действием – в системе кондиционирования не образуется конденсат. А это очень важно для долговечности кондиционера, так как его составные части не подвергаются коррозии. Также подобное решение благоприятно сказывается на санитарно-гигиеническом состоянии помещения, ведь в устройстве не появляется плесень.

Для шумоизоляции применяются знакомые всем по теплоизоляционным мероприятиям минеральная вата, пенопласт и войлок. Купить минеральную вату для шумоизоляции можно в виде плит или рулонов, внешняя поверхность которых покрыта защитной оболочкой. Войлок и пенополистирол продаются в рулонах, покрытых слоем алюминиевой фольги.

Лучшими результатами в борьбе с шумом характеризуется пенополистирол, так как для получения одинакового эффекта поглощения звуков требуется слой этого материала в полтора – три раза тоньше, чем слой минваты или войлока.

Благодаря самоклеящимся свойствам одной из сторон пенополистирол очень легко и быстро закрепляется на изолируемой поверхности воздуховода. Минеральная вата и войлок лишены этого преимущества и требуют применения хомутов и крепежа.

Кстати, избежать дополнительных хлопот с шумоизоляцией можно на стадии покупки кондиционера. Для этого нужно выбрать прибор с гибкими воздуховодами, состоящими из стальной спирали, заключенной в полиэстеровую и алюминиевую оболочки. Лучше всего, чтобы воздуховод имел круглое сечение, так как согласно проведенным исследованиям именно такая конструкция меньше шумит при прохождении воздуха.

Кроме изоляционных материалов с описываемой проблемой могут разобраться шумоглушители. Их устанавливают либо перед распределителем воздуха, либо между воздуховодом и кондиционером.

Для воздуховодов большого сечения рекомендуются пластинчатые глушители, состоящие из стального короба, где расположены покрытые слоем звукопоглощающего материала пластины, о которые и «спотыкается» поток воздуха.

Трубчатые глушители имеют следующее строение:

внутренняя оболочка из стали с перфорированной поверхностью;

внешняя стальная оболочка;

звукопоглощающий слой из минерального волокна.

Трубчатые шумоглушители предназначены для воздуховодов, диаметр которых не превышает 480 мм, а длина — 1200 мм.

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