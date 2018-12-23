10 000 000 долларов за провокацию в Керченском проливе

США выделит такую сумму для ВМС Украины.

После инцидента в Керченском проливе правительством Соединенных штатов принято решение оказать поддержку Украине для развития флота.

«Как уточнил представитель госдепа Роберт Палладино, помощь Украине также планируют оказать Литва и Великобритания», — сообщают РИА Новости.

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Также, дипломат заявил, что Российское Правительство должно немедленно принять меры по освобождению украинских военных моряков, которые были арестованы в Керченском проливе.

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