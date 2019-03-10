10 интересных фактов о Митридате

Интересные факты о главной достопримечательности самого древнего города России.

Недавно Эдуард ДЕСЯТОВ презентовал свою книгу «Книга о Керчи в хронике одной жизни». В ней можно узнать об истории Керчи с самого истока и до наших дней.

Мы предлагаем читателям ознакомиться с отрывком из книги о Керчи, где описаны интересные факты о горе Митридат.

Чем интересна гора Митридат в Керчи?

В Керчи есть место, которое не только является украшением города, но оно же определило историю города, его традиции, обычаи. Без этого места невозможно представить Керчь, как и историю самого древнего города России невозможно представить без этого места. Таким местом является возвышающаяся над городом гора…

Митридат- видовая площадка

Сама природа превратила эту гору в великолепную видовую площадку, перед которой распахивается незабываемая панорама гряд керченского холмогорья. Справа и слева гряды этого холмогорья огромными крыльями обходят центральную его гряду с завершающей её

горой, на которой вы сейчас и находитесь. Эти боковые гряды — крылья глубоко вторгаются в морскую синь и создают излучину обширной бухты. А с противоположного, восточного берега пролива, навстречу этим крыльям изо всех сил пытаются дотянуться до них две длинные узкие косы…

Читайте: Город окутал туман: фото с горы Митридат

..Панорама керченской бухты восхитила Александра Первого, лукоморье этой бухты подвигло Пушкина на создание шедевра. Этой панорамой любовался и непримиримый враг Рима Митридат Шестой Евпатор, готовившийся на этой горе к очередной войне с Римом…

Митридат — памятника археологии

…Именно на этой горе были построены главные здания столицы Боспорского царства — Пантикапея…

…Первые поселения греков появились на этих берегах в 7 веке до н. э. Они накапливались, расширялись, постепенно превращаясь в город, который в 4 веке до н. э. стал столицей, объединившей в одно могучее царство все города-полисы, в изобилии появившиеся на этих землях…

…Стихийные бедствия, пожары, войны, само время, казалось, безжалостно уничтожили всякие следы пребывания здесь греков, но они всё-таки остались. Остались глубоко под землёй. Когда спустя 24 века после появления на этом берегу первых греческих строений здесь появился Пушкин, он, поднявшись на гору, увидел какие-то ступени и развалины, но с проницательностью гения предрёк находящиеся под землёй свидетельства когда-то бурной, насыщенной событиями жизни этой земли…

Читайте: Возле Керчи нашли уникальное поселение древних греков (ФОТО)

…И вот уже два века ведутся археологические раскопки на этой горе. Найденные здесь скульптуры, хозяйственная утварь, монеты хранятся во многих музеях мира. Не будет преувеличением утверждать, что именно здесь зародилась русская археология, когда после потрясающей воображение находки в одном из скифских курганов местное население, а потом и заезжие любители старины кинулись раскапывать курганы и городища Боспора. Но главным местом этих изысканий стала всё-таки гора…

Митридат — историческая личность

…Митридат VI Евпатор. Он провёл три войны с Римом и на исходе жизни здесь, на этой горе вынашивал планы на четвёртую войну…

… Эти планы стали известны Риму и вызвали даже опасения. Но сама природа обрушила замыслы царя. В августе 63 года до н. э. произошло разрушительное землетрясение. Случилось оно в день празднования богини плодородия Цереры или Деметры, культ которой чтили на Боспоре. Пантикапей был разрушен…

Читайте: Достопримечательности Керчи: гора Митридат и древний город Пантикапей

…Решив, что боги отвернулись от Митридата, население столицы короновало на царство сына Митридата — Фарнака, который готов был выдать отца римлянам. И этот легендарный повелитель древности, чтобы не попасться в руки своего извечного врага, приказал своему оруженосцу заколоть себя. Или, как принято говорить, бросился на меч.

Так наша гора стала своего рода голгофой для одного из величайших повелителей древности, которому спустя много веков посвятили свои творения Расин и Моцарт, за изучение деятельности которого и его взаимоотношений с Римом получил Нобелевскую премию историк Теодор Моммзен, назвавший Митридата «замечательной, в полном смысле этого слова всемирно-исторической фигурой»…

Митридат — гора-усыпальница

В толще этой горы на восьмиметровой глубине идёт слой глины-синеглазки. В этом слое два тысячелетия назад начали производить захоронения сарматы. Погребальный обряд этого народа резко отличался от обряда скифов, которые, как мы уже знаем, производя захоронения своих великих правителей, насыпали над погребальными сооружениями высокие холмы. Сразу и всем было видно — в этом кургане есть захоронение и, значит, есть чем поживиться, попав в погребальную камеру …

Сарматы же, в отличие от скифов, чтобы не вызывать подобных позывов у честного народа, стали прятать своих покойников глубоко под землёй в специально вырытых в глине обширных помещениях — склепах. Склеп представляет из себя довольно просторную подземную комнату, в которой есть «лежанки» для усопших, в стенах — ниши для светильников. В особенно больших склепах даже скамейки из этой же глины, на которых можно удобно расположиться пришедшим навестить своего предка родственникам и друзьям. Стены украшались рисунками. Так возникла погребальная эстетика сарматов. Со временем входы-лазы в эти склепы тщательно засыпались, чтобы никто не мог потревожить ушедшую в иной мир душу. Но всё тайное становится явным. «Счастливчики» (черные археологи — прим.ред) докопались и до склепов. Попав в склеп и разграбив его, они из него пробивали во все стороны жерди, ища очередную подземную пустоту и, найдя её, рыли в её сторону горизонтальный лаз, по которому можно пробраться только ползком со свечой в вытянутой вперёд руке. Так были разграблены все склепы. Сейчас в них нет не только сокровищ, но даже останков похороненных в них. Сколько этих склепов под Митридатом, никто не знает. Наверняка многие десятки, если не сотни. И все они соединены в единую систему грабительскими лазами, представляя сейчас скрытый резервный подземный музей историко-культурного заповедника.

Читайте: В древнем могильнике под Керчью обнаружено 224 захоронения

В девяностых в эти склепы проводились экскурсии. Позволить себе участие в них

могли только молодые, не обладающие большими габаритами люди, так как проползти

по подземному ходу не каждый мог. Отсекались и страдающие клаустрофобией…

Ученик Христа Андрей Первозванный освятил Митридат

В начале шестидесятых годов нашей эры на горе побывал Андрей Первозванный.

… После распятия а потом и воскрешения Христа его ученики … поняли, что это учение, эту мораль человеколюбия они должны нести миру людей. Собравшись вмести, они бросили жребий, чтобы определить, кому из них и где исповедовать новое учение. Андрею выпали скифские земли. Переправившись через Боспор Киммерийский, он оказался в Пантикапее, который тогда именовался Боспором…

…Андрей освятил землю у моря, указав, что на освящённом месте должен быть возведён храм. (На этом месте в четвёртом веке была построена базилика, а в восьмом веке, на фундаменте этой базилики возведён храм, который стал носить имя первого учителя Андрея — Иоанна Предтечи). Затем Андрей поднялся на гору, на которой находился храм Аполлона и

освятил эту гору, вырезав в камне крест...

Читайте: Знаменитое трио записали клип в Храме Иоанна Предтечи в Керчи (ВИДЕО)

…И сегодня этот небольшой крест, вырезанный в камне на вершине горы, прекрасно виден, особенно после дождя, когда вода заполняет его. О его древности свидетельствуют круглые ямочки, оставленные временем в глубине креста. Они точно такие же, как и в камне, в котором вырезан крест. Освящая гору, Андрей освятил и всю землю, видимую с этой горы. В наше время это дало повод настоятелям керченских храмов, объявить Керчь Апостольским городом.

Митридатская лестница и храм основателя греческой демократии

…Возрождение города началось после присоединения Крыма к России, когда губернатором Тавриды и Новороссии был назначен Михаил Воронцов. Керчь Воронцов полюбил всей душой, и эта его любовь к Керчи у многих вызывала удивление… Он решил возродить греческую историю, приказав застраивать город в греческом стиле, используя элементы греческой архитектуры. Центральной, осевой линией застройки города стала Митридатская

гряда с её, главенствующей над городом горой. А чтобы ещё более подчеркнуть значение этой горы, было приказано построить величественную ведущую на гору лестницу…

Читайте: Реконструкция Большой Митридатской лестницы (видео)

Слева от лестницы на обширной площадке был построен окружённый колоннами греческий храм, за которым закрепилось название Тезеева храма или храма Тезея. Храм называли «Перлом Керчи». Он придал архитектурному облику города греческую изюминку. А значение горы, благодаря лестнице и храму стало ещё более подчёркнутым и сделало панораму города незабываемой. Эту панораму летом 1837 года увидел Николай Первый, когда его корабль, обогнув мыс Ак-бурун, остановился на ночь в керченской бухте. (Этот мыс сегодня

плавным изгибом обходит Керченский мост).

Митридат — место воинской славы

… На берегах пролива советское командование провело две самые масштабные в истории нашей Родины десантные операции…

Особенно прославился в ходе этой операции десант, высаженный в южной оконечности города в посёлке Эльтиген. Шестьдесят один участник Эльтигенского десанта был награждён званием Героя Советского Союза. Абсолютный и непревзойдённый рекорд! Тем более он значителен, что это было не направление главного удара, а отвлекающий десант. В ночь на 6 декабря 1943 года десант, оказавшись в полном окружении, получил приказ от генерала Петрова, командующего Отельной Приморской армией, идти на прорыв немецких позиций под Эльтигеном, для соединения с основными силами.

Этот приказ был вызван тем, что армия не смогла преодолеть оборону немцами Керчи. Последовал приказ самим идти на прорыв немецких позиций с тем, чтобы в назначенном месте соединиться с основными силами десанта. Этим местом был выбран мыс Ак-бурун, находящийся на половине пути от Эльтигена до центра города.

Читайте: Со дна Керченского пролива подняли уникальное орудие времен ВОВ (ВИДЕО)

… Десантникам ночью удалось просочиться сквозь немецкие позиции и пойти на север… В темноте они, не свернув направо на мыс, как это предписывал приказ, пошли прямо и вскоре оказались на Митридатской гряде. Выбив из тёплых дотов, не ожидавших их появления немцев, эльтигенцы телеграфировали командованию армии: «Керчь взята», чем немало удивили генерала Петрова, пославшего даже разведывательный взвод, чтобы узнать, так ли это на самом деле. Ведь десантников ожидали совсем в другом месте. Удержаться долго

на высоте десантникам не удалось, но их прорыв именно к Митридату

оказался символическим. Прославленная гора в очередной раз доказала свою притягательность и значение.

Обелиск Славы на Митридате — первый памятник войны

…Командование нашими войсками получило приказ возвести памятник в честь освобождения «ворот Крыма». Выбирать место для увековечения долго не пришлось: его подсказала сама историческая гора.

В тот 44 год, когда наши войска рвались в Европу, чтобы покончить с фашистской чумой, Керчь стала главной строительной площадкой страны: через пролив ударными темпами строился самый длинный в мире железнодорожный мост, а на горе Митридат возводился обелиск воинской славы.

Читайте: Обелиск Cлавы на горе Митридат — визитная карточка Керчи

8 октября 1944-го, за полгода до окончания войны, памятник был открыт. Это был первый памятник героизму наших солдат, и это открытие было тоже не рядовым: впервые знаменитые «наркомовские сто грамм» наливались не перед боем, а по случаю открытия обелиска, ставшего потом одним из главных символов Керчи.

Митридат — сценическая площадка фестиваля «Боспорские агоны»

Каждый год в начале июня в Керчи проходит фестиваль под названием «Боспорские агоны». Агоны — это в древней Греции соревнования между талантливыми певцами, музыкантами, поэтами, авторами пьес.

Северный склон горы, на котором археологи нашли остатки общественного здания Пантикапея — Пританея, превращается в сценическую площадку, на которой вечером, на закате солнца, исполняются различными театрами пьесы и драмы античных авторов …

Читайте: Для участия в «Боспорских агонах» в Керчь приехали представители 6 стран мира

…Сильнейшее впечатление оставляют церемонии открытия и закрытия Боспорских агон, в которых оживают персонажи древней Эллады, выступают лучшие коллективы республики, когда происходят необычные фейерверки, салюты, когда в ночном небе сверкают разноцветные сполохи света.

Факельное шествие на Митридате и День Победы

… Можно утверждать: нигде так не отмечают этот день, как в Керчи. Традиция созревала, постепенно набирая силу, приобретая новые краски…

В шестидесятых годах возникла традиция факельных шествий. По улицам центра города с факелами в руках шли к подножию горы школьники и студенты, и эта огненная река поднималась по лестнице на гору, заполняя её вершину у обелиска Славы. Затем разыгрывалось действо в античном стиле, во время которого у Вечного огня, где когда-то было кресло Митридата (остатки этого каменного кресла сохранились), девушки в длинных одеяниях исполняли роли древних жриц.

Следующее действо переносит во времена Великой Отечественной. Звучат автоматные очереди, раздаются крики «ура!» звучат команды на немецком языке, по небу шарят лучи прожекторов. Разыгрывается действо под названием «Штурм Митридата эльтигенским десантом».

Читайте: Факельное шествие в Керчи-2018: большая традиция в маленьком городе (ВИДЕО!)

А затем над горой начинается буйство разноцветных огней грандиозного фейерверка. Так заканчивается день 8 мая.

Главные события всегда происходят на следующий, праздничный день. К горе съезжаются, сходятся с сумками со снедью тысячи керчан и гостей города. И начинается подъём в

гору всей этой массы народа…

Читайте: День Победы в Керчи: военный парад, Бессмертный полк и герои нашего времени (ВИДЕО)

…В годы существования Союза в день Победы над горой летал вертолёт, с которого происходящее снимали на кинокамеру и затем по ТВ после показа событий праздничного дня в столицах союзных республик, затем в Ленинграде и Москве, отдельной строкой шёл «репортаж из Керчи». Это празднество на горе Митридат выделялось своей массовостью и притягательностью. И куда бы судьба ни забрасывала керчан, 9 мая они непременно вспоминали, как отмечается этот день в Керчи, на Митридате.