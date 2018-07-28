10-летняя девочка прыгнула с 10-ти метровой вышки на Водной станции. ВИДЕО

Вчера вечером люди, гуляющие по набережной, стали свидетелями того, как маленькая девочка собралась прыгнуть с самой высокой вышки на Водной станции Керчи. Люди начали ее подбадривать, попутно достав телефоны и снимая происходящее на видео.

Такое ощущение, что никто из них не понимал, что у девочки это первый прыжок, и для нее эта высота может стать если не смертельной. то крайне опасной! Если бы ребенок неправильно рассчитал прыжок, то могли бы быть очень печальные последствия.

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После почти трех минут раздумий маленькая героиня этого видео все-таки преодолела свой страх и прыгнула с 10-ти метровой высоты.

Прыжок с 10-ти метровой вышки

Мнения пользователей в сети разделились: кто-то считает, что это целый подвиг для юной героини и ей светит олимпийское будущее, а кто-то негодует, что взрослые люди, которые таким образом «подбадривали» девочку на прыжок, поступили неправильно и попросту не думали о том, что с ней может что-то произойти.

«И какой уродд надоумил маленького ребенка на это? ….Надеюсь с ней все хорошо», — пишет один из пользователей социальной сети Вконтакте.

Редакция КерчьИНФО также не одобряет поступка людей, которые поступили скорее, как дети, чем как взрослые люди.

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