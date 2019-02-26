10 приказов Аксенова, которые изменят Керчь

Какие поручения Главы Республики должны выполнить в Керчи, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.

21 февраля в Керчи прошло выездное совещание Главы Республики Крым Сергея АКСЕНОВА. Разбирались в вопросах и проблемах Керчи, искали пути решения, пообщались с местными жителями — активистами и общественниками.

По итогу совещания были сделаны выводы — Глава Республики дал поручения, большинство которых должны быть выполнены в течение 2 недель, чтобы изменить ситуацию в городе.

Больше общаться с керчанами

Связь с жителями и Администрацией Керчи, по мнению Главы Крыма, слабая. Это необходимо исправить. С жителями встречаться чаще и следить за каждой ситуацией индивидуально. Больше ездить по многоквартирным домам, общаться с собственниками и жильцами квартир.

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Перенести мусорную свалку за черту города

Уже не первый год в Керчи идет упорная борьба со стихийными свалками. Но и сам полигон, который был официально закрыт еще в прошлом году, до сих пор принимает отходы. Глава Республики дал поручение министру ЖКХ, совместно с Администрацией Керчи найти место за чертой города для стационарной свалки ТКО.

Снять плату с керчан за уборку контейнерных площадок

В ходе заседания выяснилось, что даже после «мусорной» реформы управляющие компании продолжают взимать с жильцов некоторую часть суммы за уборку мусора. Коммунальщики объясняют это тем, что они занимаются подбором отходов после работы мусоровоза, который опорожняет исключительно сами контейнеры, а площадка так и остается завалена мусором.

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Такие действия противозаконны. Весь мусор вывозить и подбирать должен единый оператор, который уже взымает плату за свои услуги в рамках единого тарифа.

Убрать грязь и грузовики с керченских улиц

Глава Кыма остался недоволен состоянием улиц в Керчи и качеством их уборки. В Администрации Керчи винят во всем недобросовестных водителей строительной и грузовой техники. «КамАзы» выезжают со строительных площадок с забитыми землей колесами и развозят эту грязь по всему городу. Всего за сутки по Керчи проезжает порядка 1000 грузовых автомобилей непосредственно со строительных площадок.

Сергей АКСЕНОВ приказал решить и контролировать данный вопрос, провести работы с подрядными компаниями строительства.

Также, необходимо «выселить» «КамАзы» с керченских улиц и дворов. Для этого Администрация Керчи готова предоставить территорию аэропорта для стоянки грузовиков совершенно бесплатно.

Для улучшения качества уборки необходимо набрать больше сотрудников коммунальных служб. Эта процедура уже запущена. Как минимум необходимо принять на работу 130 человек.

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Сажать недобросовестных подрядчиков

Вопрос коснулся ситуации с заменой сетей водоснабжения. Всю Керчь перерыли, но ничего толком не сделали. Администрация Керчи не может найти управу на подрядчика. Сергей АКСЕНОВ приказал в любых подобных ситуациях обращаться к правоохранителям:

«По подрядчикам создана рабочая группа из сотрудников ФСБ, МВД, Следственного комитета и прокуратуры, которая работает по всем подрядчикам включая работы по ФЦП. Подрядчиков будем сажать не меньше, чем должностных лиц».

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Решить проблемы водоснабжения и водоотведения в Керчи в этом году

Чтобы решить основные проблемы водоснабжения и водоотведения потребуется около 182 000 000 рублей. Эти деньги будут выделены для ГУП РК «Вода Крыма».

Необходимо произвести замену коллектора, который был уложен еще в 1946 году. На его проектирование и замену потребуется около 60 000 000 рублей.

Чтобы заменить все сети в городе, необходимо значительно больше средств. Это пока не представляется возможным. Но минимизировать потери помогут регуляторы давления.

Большая работа предстоит с водоотведением и резервуарами, которые постоянно заиливаются. На первоочередные меры тоже заложены средства. Эту проблему могут устранить к майским праздникам.

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Глава Крыма приказал обеспечить керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» должным количество ассенизаторской техники, установить единый тариф и наладить работу с абонентами. Сейчас вывозят жидкие отходы частные предприниматели, которые часто спекулируют и завышают цену на свои услуги.

Найти для домов «КП Аршинцево» временные компании

Долгое время МУП МОГОК «КП Аршинцево» находится в состоянии банкротства. При этом людям выставляют счета за работы, которых не было и еще ведут претензионные работы с должниками. Сергей АКСЕНОВ называет такие действия мошенничеством или свинством, брать с людей деньги за непредоставленные услуги.

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Поручено провести для всех жильцов перерасчет по актам выполненных работ, а также найти компании, которые будут добросовестно обслуживать дома, находящиеся в ведении «КП Аршинцево».

Отремонтировать крыши домов раньше срока программы капремонта

Сергей АКСЕНОВ поручил министру ЖКХ Республики найти средства на ремонт кровель, которые уже находятся в аварийном состоянии из-за ненадлежащего обслуживания и отсутствия текущего ремонта. Это касается тех МКД, которые стоят в очереди по программе капремонта годами позже. Этот вопрос должен быть урегулирован в ближайшее время.

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Также, Сергей Валерьевич поручил проработать с управляющими компаниями вопрос о своевременном осмотре домов и текущем ремонте, который не позволит довести дома до аварийного состояния.

Прекратить отапливать улицы

Это касается изоляции сетей теплоснабжения по всему городу. Даже по приближению к окончанию отопительного сезона многие участки сетей не изолированы должным образом.

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Поручено урегулировать вопрос теплоснабжения. В частности давления и температуры. Не налажена система — в холода люди мерзнут, а в теплую погоду слишком жарко. Люди открывают окна и снова тепло выходит на улицу. Это сильно сказывается на тарифе за отопления и люди вынуждены платить за ошибки предприятия.

Своевременно ремонтировать дороги

В Керчи уже третий год успешно проводят работы по капитальному ремонту уличных сетей. Но пока одни «лечат», другие «калечат». Не стоит дожидаться, когда подойдет срок капитального ремонта дороги. Необходимо производить ямочный ремонт или подсыпать аварийные участки.

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