10 тысяч грузовиков проехали по Крымскому мосту за первую неделю октября (ВИДЕО)

С момента снятия ограничений для грузового транспорта по автотрассе через Крымский мост проехали 10 тысяч грузовиков в обе стороны, это почти 15 % от общего потока. Об этом сообщает информационный центр «Крымский мост».

Трафик грузового транспорта распределяется по направлениям (Тамань и Крым) практически равномерно.

Наибольшая интенсивность – более 2,2 тысяч – зафиксирована 1 октября, в первые сутки после снятия ограничений. Наименьшая интенсивность отмечена в воскресенье 7 октября — менее 1 000 транспортных средств массой свыше 3,5 тонн. В рабочие дни трафик грузового транспорта составлял от 1 300 до 1 500 автомобилей ежесуточно.

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В целом за первую неделю октября автодорогой по Крымскому мосту воспользовались 69 тысяч автомобилистов (среднесуточная интенсивность движения – более 9,8 тысяч транспортных средств в обе стороны).

Движение осуществляется в штатном режиме.

По Крымскому мосту проехали 10 000 грузовиков

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