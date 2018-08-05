100 дел, которые нужно сделать этим летом

Привет, дорогие читатели. Сегодня в Блоге Москвички в Крыму: «00 дел, которые я решила сделать за лето». Написала себе список на август (инет был в помощь, конечно же, плюс собственные желания). Потом решила поделиться, вдруг кто тоже захочет)

Так как за август можно не успеть, мы решили, что не будет ничего страшного, если закончим в сентябре, ведь лето у нас в Крыму гораздо дольше, чем в других регионах)) Писала для нас с ребёнком, но, думаю, многим взрослым тоже не повредит))

Сохраняйте себе, ставьте галочки. Пусть каждый день запомнится (а то два месяца как-то быстро пролетели)!

100 ЗАНЯТИЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ ЛЕТОМ

Увидеть радугу. Отправиться в маленькое путешествие. Слопать килограмм мороженого. Загореть. Запустить воздушного змея Посетить кинотеатр. Прочитать 20 интересных книг. Устроить битву на водных пистолетах. Поплавать на надувной пицце. Позавтракать на балконе или крыше. Утренний прохладный ветерок, чашечка ароматного кофе или чая, и вы готовы для новых свершений. Собрать в лесу малину/ землянику/ абрикосы/персики. Поесть сладкой ваты. Найти четырехлистный клевер и загадать желание Сделать домашний лимонад Прокатиться на кораблике по морю. Можно полюбоваться городом с воды, а потом выйти на любом причале и пойти гулять дальше. Сходить на пикник. Прокатиться на самом большом в городе колесе обозрения. Съесть вместе целый арбуз. Побывать в новом красивом месте Крыма. Выдувать гигантские мыльные пузыри Поставить палатку и ночевать в ней. Начать обед с десерта Увидеть дельфинов Покататься на сапе и прочих штуках. Смотреть на облака и придумывать, на что они похожи Вылежать на песке своё имя. Сделать бусы из чего-нибудь. Есть малину с пальцев Пускать солнечных зайчиков Рисовать мелками на асфальте Заночевать на Генеральских пляжах. Купить яркие солнечные очки Сходить в Веревочный парк Кататься на велосипеде. Испечь пирог с ягодами Смотреть на падающие звезды и загадывать желания. Посмотреть вместе мультфильм. Сходить в музей или картинную галерею. Полежать в гамаке Украсить дом букетом полевых цветов Потрогать медузу Поджарить зефир маршмэллоу на костре Смотреть на мир через цветные стеклышки Попрыгать на батуте Сходить на рыбалку Сделать вместе зарядку Построить замок из песка Поиграть в прятки Послушать музыку и потанцевать. Научиться лунной походке Петь в машине песни. Прокатиться на новых аттракционах в парке Сплести венки из одуванчиков и сделать солнечные фотографии Сварить компот Встретить рассвет Наслаждаться пением птиц Ходить по траве босиком Сделать фото сразу с тремя котами. Заняться творчеством Полюбоваться закатом на море Устроить поход на дикий пляж Научиться нырять Собрать паззл из множества кусочков Отправиться всей семьей на утреннюю пробежку по парку. Познакомиться с собакой. Научиться что-то делать своими руками: лепить из глины, изготовлять поделки из дерева, складывать сложные, красивые фигуры из оригами…

Написать рассказ или короткое стихотворение Съехать с большой горки на самокате, роликах или скейте Посадить и вырастить цветок или другое растение. Пускать кораблики по реке Посмотреть салют Отправить в море послание в бутылке, как делали в пиратских романах Проиграть в классики Попрыгать в резиночки Сыграть большой компанией в «мафию» или другую настольную игру Попробовать освоить какой-нибудь необычный музыкальный инструмент, например, африканские барабаны, варган или диджериду Съесть вкуснющую пиццу. Обновить гардероб, можно даже ничего не покупать: сделать шорты из старых джинсов, разрисовать специальным маркером кеды и тд. Объесться дыней Запечатлеть лучшие моменты лета на видео и смонтировать небольшой фильм, чтобы потом пересматривать его всей семьей. Обнаружить на себе божью коровку и отпустить ее в травку Поиграть в выше ноги от земли Нарисовать вместе рисунок Придумать свой салат, фруктовый, овощной или оба сразу. Отправить кому-нибудь из близких или друзей из других городов и стран бумажное письмо или открытку Научиться говорить голосами разных животных, не меньше 20 Сказать друг другу по 15 приятностей Прокатиться верхом Накрасить друг другу ногти Попасть под проливной дождь Играть в мяч Валяться и обниматься Построить домик для кота Попробовать мороженое с необычным вкусом (свекла с морской солью, батат, голубой сыр) Покидать друг другу летающую тарелку Вымыть окна в квартире, чтобы в доме было больше солнца Навестить бабушку и дедушку Изменить прически Организовать оркестр Сделать смешные фото с туристическими достопримечательностями города Надуть множество разноцветных шариков и выпустить их в небо, прощаясь с летом

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