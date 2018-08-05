100 дел, которые нужно сделать этим летом

Привет, дорогие читатели. Сегодня в Блоге Москвички в Крыму: «00 дел, которые я решила сделать за лето». Написала себе список на август (инет был в помощь, конечно же, плюс собственные желания). Потом решила поделиться, вдруг кто тоже захочет)
Так как за август можно не успеть, мы решили, что не будет ничего страшного, если закончим в сентябре, ведь лето у нас в Крыму гораздо дольше, чем в других регионах)) Писала для нас с ребёнком, но, думаю, многим взрослым тоже не повредит))
Сохраняйте себе, ставьте галочки. Пусть каждый день запомнится (а то два месяца как-то быстро пролетели)!
100 ЗАНЯТИЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ ЛЕТОМ
- Увидеть радугу.
- Отправиться в маленькое путешествие.
- Слопать килограмм мороженого.
- Загореть.
- Запустить воздушного змея
- Посетить кинотеатр.
- Прочитать 20 интересных книг.
- Устроить битву на водных пистолетах.
- Поплавать на надувной пицце.
- Позавтракать на балконе или крыше. Утренний прохладный ветерок, чашечка ароматного кофе или чая, и вы готовы для новых свершений.
- Собрать в лесу малину/ землянику/ абрикосы/персики.
- Поесть сладкой ваты.
- Найти четырехлистный клевер и загадать желание
- Сделать домашний лимонад
- Прокатиться на кораблике по морю. Можно полюбоваться городом с воды, а потом выйти на любом причале и пойти гулять дальше.
- Сходить на пикник.
- Прокатиться на самом большом в городе колесе обозрения.
- Съесть вместе целый арбуз.
- Побывать в новом красивом месте Крыма.
- Выдувать гигантские мыльные пузыри
- Поставить палатку и ночевать в ней.
- Начать обед с десерта
- Увидеть дельфинов
- Покататься на сапе и прочих штуках.
- Смотреть на облака и придумывать, на что они похожи
- Вылежать на песке своё имя.
- Сделать бусы из чего-нибудь.
- Есть малину с пальцев
- Пускать солнечных зайчиков
- Рисовать мелками на асфальте
- Заночевать на Генеральских пляжах.
- Купить яркие солнечные очки
- Сходить в Веревочный парк
- Кататься на велосипеде.
- Испечь пирог с ягодами
- Смотреть на падающие звезды и загадывать желания.
- Посмотреть вместе мультфильм.
- Сходить в музей или картинную галерею.
- Полежать в гамаке
- Украсить дом букетом полевых цветов
- Потрогать медузу
- Поджарить зефир маршмэллоу на костре
- Смотреть на мир через цветные стеклышки
- Попрыгать на батуте
- Сходить на рыбалку
- Сделать вместе зарядку
- Построить замок из песка
- Поиграть в прятки
- Послушать музыку и потанцевать.
- Научиться лунной походке
- Петь в машине песни.
- Прокатиться на новых аттракционах в парке
- Сплести венки из одуванчиков и сделать солнечные фотографии
- Сварить компот
- Встретить рассвет
- Наслаждаться пением птиц
- Ходить по траве босиком
- Сделать фото сразу с тремя котами.
- Заняться творчеством
- Полюбоваться закатом на море
- Устроить поход на дикий пляж
- Научиться нырять
- Собрать паззл из множества кусочков
- Отправиться всей семьей на утреннюю пробежку по парку.
- Познакомиться с собакой.
- Научиться что-то делать своими руками: лепить из глины, изготовлять поделки из дерева, складывать сложные, красивые фигуры из оригами…
- Написать рассказ или короткое стихотворение
- Съехать с большой горки на самокате, роликах или скейте
- Посадить и вырастить цветок или другое растение.
- Пускать кораблики по реке
- Посмотреть салют
- Отправить в море послание в бутылке, как делали в пиратских романах
- Проиграть в классики
- Попрыгать в резиночки
- Сыграть большой компанией в «мафию» или другую настольную игру
- Попробовать освоить какой-нибудь необычный музыкальный инструмент, например, африканские барабаны, варган или диджериду
- Съесть вкуснющую пиццу.
- Обновить гардероб, можно даже ничего не покупать: сделать шорты из старых джинсов, разрисовать специальным маркером кеды и тд.
- Объесться дыней
- Запечатлеть лучшие моменты лета на видео и смонтировать небольшой фильм, чтобы потом пересматривать его всей семьей.
- Обнаружить на себе божью коровку и отпустить ее в травку
- Поиграть в выше ноги от земли
- Нарисовать вместе рисунок
- Придумать свой салат, фруктовый, овощной или оба сразу.
- Отправить кому-нибудь из близких или друзей из других городов и стран бумажное письмо или открытку
- Научиться говорить голосами разных животных, не меньше 20
- Сказать друг другу по 15 приятностей
- Прокатиться верхом
- Накрасить друг другу ногти
- Попасть под проливной дождь
- Играть в мяч
- Валяться и обниматься
- Построить домик для кота
- Попробовать мороженое с необычным вкусом (свекла с морской солью, батат, голубой сыр)
- Покидать друг другу летающую тарелку
- Вымыть окна в квартире, чтобы в доме было больше солнца
- Навестить бабушку и дедушку
- Изменить прически
- Организовать оркестр
- Сделать смешные фото с туристическими достопримечательностями города
- Надуть множество разноцветных шариков и выпустить их в небо, прощаясь с летом