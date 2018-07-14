100 юных керчан посетили пожарно-спасательную часть города

Специалисты 15-ой пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым совместно с отделением надзорной деятельности по г. Керчь пригласили на экскурсию в пожарно-спасательную часть детей из лагерей дневного пребывания общеобразовательных школ города. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Мероприятие началось с теоретического занятия по мерам пожарной безопасности, во время которого ребятам демонстрировались видеосюжеты и тематические фильмы, наглядно показывающие опасность огня, скорость его распространения и действия в случае возникновения пожара.

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Профессионалы рассказали детям о том, как правильно вести себя при пожаре, о способах оказания первой медицинской помощи и напомнили номера вызова экстренных служб. А чтобы ребята лучше запомнили и соблюдали правила безопасного поведения, вручили им красочные памятки и листовки.

Кроме того, с детьми был поднят еще один особо важный вопрос современности – противодействие терроризму.

После обучающих бесед перешли к интересной практической части. Для всеобщего внимания был продемонстрирован пожарно-спасательный автомобиль. Дети могли задать все интересующие их вопросы, посидеть в кабине автомобиля, подержать в руках пожарный ствол и примерить боевую одежду настоящего огнеборца.

Всего в мероприятии приняло участие более 100 керченских детей.

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