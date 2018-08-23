На детской площадке в Керчи покалечился ребенок

В Керчи из-за большого количества камней на детской площадке, которая находится на пляже «Черепашка» пострадал ребенок. Об этом пишут родители пострадавшего в социальных сетях.

Мать мальчика написала обращение к администрации города, в котором просит власти обратить внимание на безопасность всех детских площадок в Керчи.

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«Спускаясь с детского комплекса, расположенного на пляже «Черепашка», ребенок оступился и упал. Но так как на детской площадке почти нет песка, выступают камни, элементы фундамента оборудования находятся на поверхности покрытия игрового комплекса, ребенок упал не на песок, а на камни», – говорит мать пострадавшего.

Мальчика пришлось везти в травмпункт. Рана было глубокой, поэтому дежурный врач наложил три шва, сделал прививку от столбняка.

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